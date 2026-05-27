Roccadaspide, muore una paziente di 58 anni ricoverata in terapia intensiva al Cardarelli

Una tragedia si è verificata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove una donna di 58 anni, Maria Carmela D’Angelo, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano del padiglione E. La vittima, originaria di Roccadaspide, si trovava ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati della struttura partenopea. Il drammatico episodio si è consumato nella mattinata, poco prima delle 10:00.

La dinamica dell’evento all’interno del padiglione

Secondo le informazioni ufficiali diffuse successivamente dalla direzione della struttura ospedaliera, la cinquantottenne si sarebbe diretta verso i servizi igienici, individuati presumibilmente come lo spazio utile a garantire una maggiore riservatezza. Il dramma si è verificato proprio in concomitanza con una giornata di transizione clinica: per la mattinata odierna era infatti già stato pianificato il suo trasferimento presso il reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva.

I protocolli di sorveglianza e le misure di sicurezza

I vertici dell’azienda ospedaliera hanno tenuto a precisare l’accuratezza dei sistemi di vigilanza interni. Dalla struttura sottolineano infatti che “tutti i pazienti sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva”.

Il precedente incidente nella pasticceria di Roccadaspide

La permanenza della donna presso l’ospedale napoletano era legata a un grave incidente sul lavoro avvenuto circa una settimana fa all’interno della sua pasticceria, situata nella frazione di Fonte di Roccadaspide. Durante lo svolgimento delle attività nel laboratorio del locale, la cinquantottenne era rimasta vittima di severe ustioni causate dal contatto accidentale con dell’olio bollente. Nonostante la gravità delle lesioni che avevano reso necessario il ricovero specialistico a Napoli, i sanitari che la avevano in cura l’avevano comunque giudicata non in pericolo di vita.

Grande il lutto nella comunità di Roccadaspide dove la notizia del decesso si è diffusa nella tarda mattinata.