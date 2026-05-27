Salerno, De Luca parte subito: piano shock per cantieri e sicurezza prima della proclamazione

Il neoeletto sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha avviato le attività amministrative prima ancora della proclamazione ufficiale, definendo un cronoprogramma serrato per il decoro urbano e la sicurezza cittadina. L’obiettivo dichiarato è la rapida chiusura dei cantieri aperti e l’avvio di nuovi interventi strutturali nei quartieri.

Cantieri e pavimentazione, la tabella di marcia

Le operazioni urgenti si concentrano sul ripristino del manto stradale e sulla conclusione delle opere sospese. In cima alle priorità si trova il completamento della nuova pavimentazione del corso Vittorio Emanuele.

“Sono ripartiti questa mattina i lavori in via Fieravecchia – dove siamo tornati dopo il sopralluogo di ieri – relativi alla nuova pavimentazione del corso Vittorio Emanuele. Saranno conclusi entro 20 giorni lavorativi. Poi si passerà rapidamente agli altri cantieri ancora aperti.”

Il piano per il mese di giugno include interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell’arredo urbano:

Illuminazione pubblica: Da lunedì prenderà il via il rifacimento degli impianti in piazza San Francesco, con successivi interventi sul lungomare e nel centro storico.

Da lunedì prenderà il via il rifacimento degli impianti in piazza San Francesco, con successivi interventi sul lungomare e nel centro storico. Segnaletica stradale: Mercoledì 3 giugno inizieranno i lavori per il rifacimento delle strisce pedonali, partendo da via Roma per poi estendersi alla zona orientale.

Mercoledì 3 giugno inizieranno i lavori per il rifacimento delle strisce pedonali, partendo da via Roma per poi estendersi alla zona orientale. Opere strutturali entro fine giugno: È prevista la fine dei lavori per il tunnel nel sottopasso di via Santi Martiri, il restauro della fontana adiacente al Grand Hotel Salerno e la ristrutturazione della rotatoria in via Vinciprova.

Per il mese di luglio sono già stati calendarizzati i lavori di illuminazione in via Luigi Guercio e la messa in sicurezza del costone roccioso con la sistemazione della rotatoria in via Ligea. L’amministrazione ha specificato che le tempistiche potrebbero subire lievi variazioni in base alla consegna dei materiali edili ed elettrici, promettendo aggiornamenti costanti per la cittadinanza.

Contrasto all’abusivismo e istituzione del reparto sicurezza

Sul fronte della sicurezza urbana, l’azione della nuova giunta si sta focalizzando sul contrasto ai parcheggiatori abusivi, con operazioni già attive sul territorio. La strategia a lungo termine prevede un potenziamento strutturale del corpo di vigilanza locale.