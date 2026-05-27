Elezioni amministrative nel Salernitano: gli auguri e l’appello del presidente Giuseppe Parente

Il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, ha espresso il proprio commento a seguito dell’ultima tornata elettorale amministrativa. Attraverso una nota ufficiale, il vertice di Palazzo Sant’Agostino ha voluto rivolgere un messaggio di augurio sia ai primi cittadini appena eletti, sia a coloro che dovranno affrontare il secondo turno di votazione.

Un passaggio significativo della dichiarazione è stato dedicato al capoluogo, con il commento sul successo elettorale di Vincenzo De Luca. Parente ha espresso soddisfazione per questo ritorno alla guida di Salerno, definendolo una conferma del lavoro svolto nei precedenti mandati comunali e nella presidenza della Regione Campania, istituzione che rimarrà un punto di riferimento per lo sviluppo locale.

Le sfide quotidiane dei sindaci sul territorio

Nel suo discorso, Parente ha parlato anche nella veste di sindaco di Bellosguardo, evidenziando la complessa realtà in cui si trovano a operare le amministrazioni locali in questo momento storico. Il Presidente ha descritto i comuni come realtà in trincea, chiamate a rispondere a crescenti difficoltà quotidiane per sostenere il tessuto sociale ed economico.

Secondo la visione espressa da Parente, l’obiettivo dei primi cittadini deve essere il servizio diretto alla comunità, con azioni concrete mirate a stimolare l’occupazione, sostenere le imprese e garantire servizi efficienti a famiglie, donne e giovani. Per raggiungere questi traguardi, soprattutto nel contesto del Mezzogiorno, il Presidente ha richiamato la necessità di coniugare umiltà, passione, competenza e responsabilità.

L’attuazione del PNRR e la collaborazione istituzionale

Un punto cruciale per il futuro a breve termine dei territori salernitani riguarda la gestione dei fondi europei. Parente ha ricordato l’importanza di portare a compimento le opere del PNRR, un ambito in cui i comuni mantengono un ruolo strategico e operativo sin dall’avvio dei primi interventi.

Per fare fronte a questi impegni, la nota del Presidente ha rimarcato il valore di una filiera istituzionale coesa, capace di far dialogare in modo costruttivo i comuni, la Provincia e la Regione Campania. A questo proposito, Parente ha confermato la totale disponibilità dell’ente di area vasta a supportare le singole municipalità:

“Come Presidente provinciale resto a disposizione per qualsiasi esigenza, all’interno delle funzioni di Ente di area vasta al servizio dei Comuni. La Provincia di Salerno c’è, pronta a collaborare con le nostre comunità.”

La dichiarazione si è conclusa con il rinnovo degli auguri di buon lavoro a tutti i neoletti da parte del Presidente e dell’intero Consiglio provinciale.