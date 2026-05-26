Alburni

Elezioni amministrative: conferme negli Alburni, novità a Laurino, ecco i nuovi Consigli comunali

I risultati delle elezioni amministrative a Sicignano, Postiglione e Laurino: i sindaci eletti e l'elenco completo dei consiglieri di maggioranza e minoranza

Alessandra Pazzanese

Nella tarda serata di ieri le operazioni di spoglio elettorale e di accertamento della regolarità degli scrutini sono terminate in tutti i comuni al voto per le elezioni amministrative e anche Sicignano degli Alburni, Postiglione e Laurino, per quanto riguarda la fascia alburnina e l’entroterra cilentano, hanno potuto proclamare il loro primo cittadino.

Conferme e continuità a Postiglione e Sicignano degli Alburni

Conferme e continuità per Postiglione e Sicignano degli Alburni: a Postiglione, Carmine Cennamo, sindaco di lungo corso e primo cittadino anche negli ultimi cinque anni, con 949 voti contro i 432 della lista avversaria guidata da Piero Forlano, è stato confermato alla guida del Comune.

Continuità anche per Sicignano degli Alburni dove Giacomo Orco è stato votato per il suo secondo mandato consecutivo con 2.068 voti. Nel comune è stata presentata solo una lista.

Laurino sceglie Francesco Gregorio: l’intervista e le emozioni a caldo

Festa per Francesco Gregorio, nuovo sindaco di Laurino, che ha vinto con 665 voti contro i 239 della lista guidata da Paolo Fiorentino Nese. Ieri sera il nuovo Consiglio Comunale di Laurino è stato già proclamato e, ai microfoni di InfoCilento, il neo-sindaco Gregorio ha raccontato le sue emozioni a caldo appena arrivato nella piazza della sua Laurino che lo ha acclamato.

La composizione dei nuovi Consigli Comunali

Ecco da chi sarà composto il Consiglio Comunale:

Laurino

  • Lista numero 1 maggioranza composta da:
    • Francesco Gregorio – Sindaco
    • Consiglieri:
      • Anna Di Motta
      • Nunzio Nicoletti
      • Alessandro Iorio
      • Gianluca Nese
      • Francesco Senatore
      • Renata Fiasco
      • Fernando Roberto
  • Per la lista numero 2 – minoranza consiliare composta da:
    • Paolo Fiorentino Nese – candidato sindaco
    • Ennio Giovanni Franco Coccaro

Sicignano degli Alburni

  • Giacomo Orco – sindaco
  • Annunziato Cataudella
  • Elisabetta Cristaino
  • Luisa Maria D’lorio
  • Antonio Di lorio
  • Gianfranco Nigro
  • Vincenzo Onnembo
  • Mario Giuseppe Parisi
  • Vincenzo Rosolia
  • Roberto Saporito
  • Luigi Torre
  • Patrizia Valitutto
  • Valentino Valitutto

Postiglione

  • Carmine Cennamo Sindaco – Lista num. 1 maggioranza consiliare
    • Deborah Amoruso
    • Carmine Turco
    • Vincenzo Chiella
    • Gessica Trotta
    • Pasquale Caputo
    • Nicola Sfratta
    • Antonio D’Antonio
  • Lista num. 2 minoranza consiliare
    1. Piero Forlano (candidato sindaco)
    2. Aniello Stravino
    3. Simone Onnembo
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