Elezioni amministrative: conferme negli Alburni, novità a Laurino, ecco i nuovi Consigli comunali

Nella tarda serata di ieri le operazioni di spoglio elettorale e di accertamento della regolarità degli scrutini sono terminate in tutti i comuni al voto per le elezioni amministrative e anche Sicignano degli Alburni, Postiglione e Laurino, per quanto riguarda la fascia alburnina e l’entroterra cilentano, hanno potuto proclamare il loro primo cittadino.
Conferme e continuità a Postiglione e Sicignano degli Alburni
Conferme e continuità per Postiglione e Sicignano degli Alburni: a Postiglione, Carmine Cennamo, sindaco di lungo corso e primo cittadino anche negli ultimi cinque anni, con 949 voti contro i 432 della lista avversaria guidata da Piero Forlano, è stato confermato alla guida del Comune.
Continuità anche per Sicignano degli Alburni dove Giacomo Orco è stato votato per il suo secondo mandato consecutivo con 2.068 voti. Nel comune è stata presentata solo una lista.
Laurino sceglie Francesco Gregorio: l’intervista e le emozioni a caldo
Festa per Francesco Gregorio, nuovo sindaco di Laurino, che ha vinto con 665 voti contro i 239 della lista guidata da Paolo Fiorentino Nese. Ieri sera il nuovo Consiglio Comunale di Laurino è stato già proclamato e, ai microfoni di InfoCilento, il neo-sindaco Gregorio ha raccontato le sue emozioni a caldo appena arrivato nella piazza della sua Laurino che lo ha acclamato.
La composizione dei nuovi Consigli Comunali
Ecco da chi sarà composto il Consiglio Comunale:
Laurino
- Lista numero 1 maggioranza composta da:
- Francesco Gregorio – Sindaco
- Consiglieri:
- Anna Di Motta
- Nunzio Nicoletti
- Alessandro Iorio
- Gianluca Nese
- Francesco Senatore
- Renata Fiasco
- Fernando Roberto
- Per la lista numero 2 – minoranza consiliare composta da:
- Paolo Fiorentino Nese – candidato sindaco
- Ennio Giovanni Franco Coccaro
Sicignano degli Alburni
- Giacomo Orco – sindaco
- Annunziato Cataudella
- Elisabetta Cristaino
- Luisa Maria D’lorio
- Antonio Di lorio
- Gianfranco Nigro
- Vincenzo Onnembo
- Mario Giuseppe Parisi
- Vincenzo Rosolia
- Roberto Saporito
- Luigi Torre
- Patrizia Valitutto
- Valentino Valitutto
Postiglione
- Carmine Cennamo Sindaco – Lista num. 1 maggioranza consiliare
- Deborah Amoruso
- Carmine Turco
- Vincenzo Chiella
- Gessica Trotta
- Pasquale Caputo
- Nicola Sfratta
- Antonio D’Antonio
- Lista num. 2 minoranza consiliare
- Piero Forlano (candidato sindaco)
- Aniello Stravino
- Simone Onnembo