Elezioni amministrative: conferme negli Alburni, novità a Laurino, ecco i nuovi Consigli comunali

Nella tarda serata di ieri le operazioni di spoglio elettorale e di accertamento della regolarità degli scrutini sono terminate in tutti i comuni al voto per le elezioni amministrative e anche Sicignano degli Alburni, Postiglione e Laurino, per quanto riguarda la fascia alburnina e l’entroterra cilentano, hanno potuto proclamare il loro primo cittadino.

Conferme e continuità a Postiglione e Sicignano degli Alburni

Conferme e continuità per Postiglione e Sicignano degli Alburni: a Postiglione, Carmine Cennamo, sindaco di lungo corso e primo cittadino anche negli ultimi cinque anni, con 949 voti contro i 432 della lista avversaria guidata da Piero Forlano, è stato confermato alla guida del Comune.

Continuità anche per Sicignano degli Alburni dove Giacomo Orco è stato votato per il suo secondo mandato consecutivo con 2.068 voti. Nel comune è stata presentata solo una lista.

Laurino sceglie Francesco Gregorio: l’intervista e le emozioni a caldo

Festa per Francesco Gregorio, nuovo sindaco di Laurino, che ha vinto con 665 voti contro i 239 della lista guidata da Paolo Fiorentino Nese. Ieri sera il nuovo Consiglio Comunale di Laurino è stato già proclamato e, ai microfoni di InfoCilento, il neo-sindaco Gregorio ha raccontato le sue emozioni a caldo appena arrivato nella piazza della sua Laurino che lo ha acclamato.

La composizione dei nuovi Consigli Comunali

Ecco da chi sarà composto il Consiglio Comunale:

Laurino

Lista numero 1 maggioranza composta da: Francesco Gregorio – Sindaco Consiglieri: Anna Di Motta Nunzio Nicoletti Alessandro Iorio Gianluca Nese Francesco Senatore Renata Fiasco Fernando Roberto

composta da: Per la lista numero 2 – minoranza consiliare composta da: Paolo Fiorentino Nese – candidato sindaco Ennio Giovanni Franco Coccaro

composta da:

Sicignano degli Alburni

Giacomo Orco – sindaco

Annunziato Cataudella

Elisabetta Cristaino

Luisa Maria D’lorio

Antonio Di lorio

Gianfranco Nigro

Vincenzo Onnembo

Mario Giuseppe Parisi

Vincenzo Rosolia

Roberto Saporito

Luigi Torre

Patrizia Valitutto

Valentino Valitutto

Postiglione