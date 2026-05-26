Attualità

A Vallo della Lucania la VI edizione della “Giornata della legalità”

VI edizione al Teatro De Berardinis: scuola, istituzioni e forze dell'ordine unite nel ricordo delle vittime di mafia per smuovere le coscienze

Chiara Esposito

Gli alunni dell’Istituto Parmenide promuovono la legalità. Questa mattina a Vallo della Lucania, presso il Teatro L. De Berardinis, è andato in scena il “Festival della Legalità, delle arti e della natura”, giunto alla sua VI edizione.

Un appuntamento istituzionale per riflettere

Un appuntamento istituzionale, così come lo ha definito il dirigente scolastico Francesco Massanova che ha come obiettivo quello di smuovere le coscienze, riflettendo sui temi della legalità, della memoria e della cittadinanza attiva.

Sinergia sul territorio e memoria delle vittime

La giornata, promossa in sinergia con il Comune di Vallo della Lucania, ha visto la partecipazione ci forze dell’ordine, magistrati, preti antimafia e operatori sociali, uniti nel ricordo delle vittime di mafia.

Presente anche il coordinatore del piano di zona, ambito S/8, Riccardo Coppola che si è complimentato con l’intera macchina organizzativa, ribadendo l’importanza di questi momenti.

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