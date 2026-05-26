Politica

Elezioni Salerno: dopo la vittoria di De Luca si accende la sfida dell’opposizione

Spoglio bloccato alla scuola "Barra" e documentazione alla Corte d'Appello. Intanto Marenghi guida la minoranza, Lanocita attacca sui numeri di De Luca e Barone resta fuori dal consiglio

Federica Inverso

Se per molti la riconferma di Vincenzo De Luca appare quasi come un risultato scontato, è sul fronte dell’opposizione che adesso inizia una partita importante.

Il “giallo” della Sezione 2 alla scuola Barra

La composizione ufficiale del consiglio comunale resta ancora in stand by a causa della sezione 2 legata al seggio allestito presso la scuola “Barra”. Secondo quanto riportato da Eligendo, le operazioni di spoglio nella sezione non sono state completate regolarmente, motivo per cui tutta la documentazione è stata trasferita all’ufficio centrale presso la Corte d’Appello per ulteriori controlli e per la chiusura definitiva delle procedure e, senza il dato finale, non è ancora possibile procedere con il calcolo definitivo delle preferenze e con l’assegnazione dei seggi.

I pesi nell’opposizione: il testa a testa Marenghi-Lanocita

Ma il dato certo è il testa a testa che ha poi portato il candidato sindaco espressione del Centro destra Gherardo Maria Marenghi a diventare leader dell’opposizione, seguito dall’esponente di AVS e Movimento 5 Stelle Franco Massimo Lanocita.

Le prime dichiarazioni dei leader della minoranza

  • Gherardo Maria Marenghi: Per Marenghi è tempo di un’opposizione seria e costruttiva.
  • Franco Massimo Lanocita: Lanocita sottolinea che i numeri di De Luca non sono più gli stessi.

L’amarezza di Elisabetta Barone

Non nasconde, invece, il dispiacere per il risultato la candidata di “Semplice Salerno” Elisabetta Barone, che non riuscendo a superare il 3% non rientra in consiglio comunale.

“I salernitani scelgono ancora chi ha ridotto così la città”, l’amaro commento.

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