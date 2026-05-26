Grandi opere: al via i cantieri di giugno per nuove tratte. Disagi e bus alternativi

Mese di giugno decisivo per il futuro della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno. Dal 1° al 30 giugno, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà una serie di imponenti interventi di potenziamento infrastrutturale. Si tratta di passaggi propedeutici fondamentali per completare il lotto Napoli – Cancello, parte integrante del più ampio itinerario dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

L’attivazione del doppio binario sulla nuova tratta Napoli – Cancello si svilupperà su oltre 15 chilometri, consentendo l’interscambio strategico nella stazione AV di Napoli Afragola tra l’Alta Velocità della Roma-Napoli, la rete Circumvesuviana e il trasporto locale della linea Cassino-Napoli.

I cantieri vedranno impegnate mediamente 400 persone tra operai e tecnici specializzati di RFI, FS Engineering e ditte appaltatrici, per un investimento economico complessivo che si attesta intorno a 1,1 miliardi di euro.

Nuove stazioni e i vantaggi per il territorio

Il progetto prevede la nascita di tre nuove fermate ferroviarie: Casalnuovo, Afragola Zona Commerciale e Acerra, concepite come punti di interscambio con la Circumvesuviana. A gestire la circolazione sarà un innovativo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, con Posto Centrale ubicato a Napoli. Parallelamente, lungo la linea Caserta – Benevento – Foggia, entreranno in funzione le stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino.

Mentre gli scali di Napoli Afragola e Acerra saranno immediatamente pronti ad accogliere i viaggiatori, le fermate di Casalnuovo e Afragola Zona Commerciale diventeranno operative nel mese di agosto.

L’attivazione della tratta Napoli – Cancello porterà a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC operativi sulla direttrice Napoli – Bari. L’opera garantirà un incremento della capacità della linea, una contrazione dei tempi di percorrenza, una migliore regolarità della circolazione e una più ampia accessibilità per i territori. Previsto inoltre un riscontro positivo sulla viabilità stradale dell’area metropolitana grazie alla soppressione di 12 passaggi a livello situati lungo la tratta storica, destinata alla dismissione.

Sospensioni della circolazione e calendario dei blocchi

Per consentire l’operatività dei cantieri in sicurezza, la circolazione dei treni subirà importanti variazioni con interruzioni programmate nel corso del mese di giugno. Il calendario dei blocchi prevede modifiche mirate:

Dal 1° al 30 giugno: stop totale alla circolazione sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Cancello.

stop totale alla circolazione sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Cancello. Dal 10 al 30 giugno: sospensione del traffico ferroviario tra Caserta e Benevento (con impatti generali sulla tratta Caserta-Foggia).

sospensione del traffico ferroviario tra Caserta e Benevento (con impatti generali sulla tratta Caserta-Foggia). Dal 27 al 30 giugno: stop ai treni sulle linee Caserta – Salerno e Cancello – Caserta.

Le modifiche al programma di viaggio registreranno lievi ripercussioni anche nelle giornate del 9 giugno e del 1° luglio.

Gli impatti sulla Lunga Percorrenza

I treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia in servizio sulla rotta Roma – Lecce subiranno limitazioni di percorso alla stazione di Caserta, con modifiche alla normale programmazione.

Per tutelare i possessori di abbonamento AV e Carnet Smart tra Roma e Benevento, la mobilità giornaliera sarà assicurata da due collegamenti e da bus sostitutivi nella tratta Benevento-Caserta (in connessione con il Frecciarossa 8300) e nella tratta Caserta-Benevento (in connessione con il Frecciarossa 8323). L’accesso a questi bus navetta sarà gratuito e senza necessità di prenotazione per i titolari di abbonamenti e carnet per la tratta Caserta-Roma.

Sempre in ambito Lunga Percorrenza, dal 10 al 30 giugno i treni Intercity delle relazioni Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e gli Intercity Notte Roma-Lecce rimoduleranno orari e percorsi, usufruendo in alcuni casi di servizi sostitutivi con autobus.

Le modifiche per i treni Regionali e i servizi sostitutivi

Il trasporto regionale subirà pesanti modifiche e cancellazioni mirate per permettere l’esecuzione dei lavori:

I regionali della linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Caserta (via Cancello) verranno cancellati nella tratta Napoli – Cancello o sull’intero itinerario.

verranno cancellati nella tratta Napoli – Cancello o sull’intero itinerario. I collegamenti della relazione Napoli Centrale – Caserta – Benevento saranno soppressi nella tratta tra Caserta e Benevento.

saranno soppressi nella tratta tra Caserta e Benevento. I convogli della tratta Caserta – Salerno non circoleranno nella sezione Salerno – Sarno/Cancello.

non circoleranno nella sezione Salerno – Sarno/Cancello. I treni delle linee Napoli Centrale – Vairano – Cassino e Napoli Centrale – Roma Termini/Roma Tiburtina subiranno una deviazione di percorso via Aversa.

RFI e Trenitalia attiveranno servizi sostitutivi con bus per garantire i collegamenti tra Napoli e Cancello, Napoli e Caserta, Caserta e Salerno, Caserta e Benevento, Caserta e Villa Literno. Ulteriori corse con autobus collegheranno le stazioni di Casalnuovo, Acerra e Napoli Afragola fino al termine delle attività.

La riapertura della linea avverrà in modo progressivo nelle giornate del 4 e 5 luglio, per poi raggiungere il pieno ripristino del servizio a partire dal 6 luglio.

Le aziende di trasporto ricordano che i bus sostitutivi risentiranno del traffico stradale, con un potenziale aumento dei tempi di percorrenza e una disponibilità di posti inferiore rispetto ai treni standard. Sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette né di animali domestici, fatta eccezione per i cani guida.