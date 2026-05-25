Elezioni comunali 2026 a San Giovanni a Piro: Ferdinando Palazzo si conferma sindaco per la terza volta

Nel comune di San Giovanni a Piro il Sindaco uscente Ferdinando Palazzo ha vinto per la terza volta le elezioni amministrative ed è nuovamente alla guida del Comune.

Con un plebiscito di circa 1900 voti, la compagine guidata da Palazzo si è nuovamente affermata all’interno del comune che si appresta ad amministrare per i prossimi 5 anni. Anche in questa tornata elettorale a conquistare il maggior numero di voti è stato il vicesindaco uscente, Pasquale Sorrentino che ha conquistato quasi 600 preferenze.

Ecco le preferenze

LISTA InComune NUMERI TOTALI 1984

PASQUALE SORRENTINO 601

GAGLIARDO FELICE 193

FASOLINO GABRIELE188

SENAPE ALFONSO 125

ALBANESE DANIELE 119

BALDASSARRI STEFANO 107

IANNUZZI FELICE 106

MAROTTA IVAN 103

CETRENGOLO MARIO 97

BRUNO MARIA GIOVANNI 76

SORRENTINO MARIA 61

MAGLIANO MARIO 56

Lista Liberi di Scegliere VOTI TOTALI 373



ALBERICO SORRENTINO 112

SORRENTINO GIUSEPPE 69

DI MAURO ANTONIO 25

NADIA FURGIONE 2

ALESSANDRO MAIESE 2

Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale

In aggiornamento