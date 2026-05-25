Cilento

Elezioni comunali 2026 a San Giovanni a Piro: Ferdinando Palazzo si conferma sindaco per la terza volta

Con un plebiscito di circa 1900 voti, la compagine guidata da Palazzo si è nuovamente affermata all'interno del comune che si appresta ad amministrare per i prossimi 5 anni

Maria Emilia Cobucci
Ferdinando Palazzo

Nel comune di San Giovanni a Piro il Sindaco uscente Ferdinando Palazzo ha vinto per la terza volta le elezioni amministrative ed è nuovamente alla guida del Comune.

Con un plebiscito di circa 1900 voti, la compagine guidata da Palazzo si è nuovamente affermata all’interno del comune che si appresta ad amministrare per i prossimi 5 anni. Anche in questa tornata elettorale a conquistare il maggior numero di voti è stato il vicesindaco uscente, Pasquale Sorrentino che ha conquistato quasi 600 preferenze.

Ecco le preferenze

LISTA InComune NUMERI TOTALI 1984
PASQUALE SORRENTINO 601
GAGLIARDO FELICE 193
FASOLINO GABRIELE188
SENAPE ALFONSO 125
ALBANESE DANIELE 119
BALDASSARRI STEFANO 107
IANNUZZI FELICE 106
MAROTTA IVAN 103
CETRENGOLO MARIO 97
BRUNO MARIA GIOVANNI 76
SORRENTINO MARIA 61
MAGLIANO MARIO 56

Lista Liberi di Scegliere  VOTI TOTALI 373

ALBERICO SORRENTINO 112
SORRENTINO GIUSEPPE 69
DI MAURO ANTONIO 25
NADIA FURGIONE 2
ALESSANDRO MAIESE 2

Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale

In aggiornamento

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