Elezioni comunali 2026 a Laurino: Francesco Gregorio è il nuovo sindaco

Finisce l’era di Romano Gregorio a Laurino, ma si va avanti nel segno della continuità. La lista 1 denominata “ViviAmo Laurino e Villa”, guidata Francesco Gregorio, classe 1976 e fratello del primo cittadino uscente, si aggiudica questa tornata elettorale.
Vittoria sull’altra lista, guidata da Paolo Fiorentino Nese, e denominata “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”. Due sezioni nel comune cilentano: una a Laurino e una nella frazione di Villa Littorio.
Lista numero 1 – Sezione num 2
Renata Fiasco 8
Anna Di motta 15
Nunzio Nicoletti 3
Francesco Senatore 15
Gianluca Nese 36
Antonio Pipolo 29
Alessandro Iorio 9
Roberto Fernando 5
Schiavo 3
Coccaro 33
Nulle 4
Lista numero 2
Sezione num.2
Maurizio Di Nome 19
Valentino Roselli 28
Franco Coccaro 30
Nicola Gnazzo 7
Ennio Giovanni Gregorio 8
Francesco Petraglia 0
Gianluigi Pipolo 8
Ilaria Pipolo 6
161 voti, nella sezione numero 2, di Villa Littorio, per la lista guidata dal candidato Francesco Gregorio e
123 voti, nella sezione numero 2, per la lista guidata dal candidato, Paolo Fiorentino Nese.