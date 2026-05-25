Elezioni comunali 2026 a Laurino: Francesco Gregorio è il nuovo sindaco

Finisce l’era di Romano Gregorio a Laurino, ma si va avanti nel segno della continuità. La lista 1 denominata “ViviAmo Laurino e Villa”, guidata Francesco Gregorio, classe 1976 e fratello del primo cittadino uscente, si aggiudica questa tornata elettorale.

Vittoria sull’altra lista, guidata da Paolo Fiorentino Nese, e denominata “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”. Due sezioni nel comune cilentano: una a Laurino e una nella frazione di Villa Littorio.

Lista numero 1 – Sezione num 2

Renata Fiasco 8

Anna Di motta 15

Nunzio Nicoletti 3

Francesco Senatore 15

Gianluca Nese 36

Antonio Pipolo 29

Alessandro Iorio 9

Roberto Fernando 5

Schiavo 3

Coccaro 33

Nulle 4

Lista numero 2

Sezione num.2

Maurizio Di Nome 19

Valentino Roselli 28

Franco Coccaro 30

Nicola Gnazzo 7

Ennio Giovanni Gregorio 8

Francesco Petraglia 0

Gianluigi Pipolo 8

Ilaria Pipolo 6

161 voti, nella sezione numero 2, di Villa Littorio, per la lista guidata dal candidato Francesco Gregorio e

123 voti, nella sezione numero 2, per la lista guidata dal candidato, Paolo Fiorentino Nese.