Cilento

Elezioni comunali 2026 a Laurino: Francesco Gregorio è il nuovo sindaco

Finisce l'era di Romano Gregorio a Laurino, ma si va avanti nel segno della continuità. La lista 1 denominata “ViviAmo Laurino e Villa”, guidata Francesco Gregorio, classe 1976 e fratello del primo cittadino uscente, si aggiudica questa tornata elettorale

Alessandra Pazzanese
Francesco Gregorio

Finisce l’era di Romano Gregorio a Laurino, ma si va avanti nel segno della continuità. La lista 1 denominata “ViviAmo Laurino e Villa”, guidata Francesco Gregorio, classe 1976 e fratello del primo cittadino uscente, si aggiudica questa tornata elettorale.

Vittoria sull’altra lista, guidata da Paolo Fiorentino Nese, e denominata “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”. Due sezioni nel comune cilentano: una a Laurino e una nella frazione di Villa Littorio.

Lista numero 1 – Sezione num 2

Renata Fiasco 8
Anna Di motta 15
Nunzio Nicoletti 3
Francesco Senatore 15
Gianluca Nese 36
Antonio Pipolo 29
Alessandro Iorio 9
Roberto Fernando 5
Schiavo 3
Coccaro 33
Nulle 4

Lista numero 2
Sezione num.2

Maurizio Di Nome 19
Valentino Roselli 28
Franco Coccaro 30
Nicola Gnazzo 7
Ennio Giovanni Gregorio 8
Francesco Petraglia 0
Gianluigi Pipolo 8
Ilaria Pipolo 6

161 voti, nella sezione numero 2, di Villa Littorio, per la lista guidata dal candidato Francesco Gregorio e
123 voti, nella sezione numero 2, per la lista guidata dal candidato, Paolo Fiorentino Nese.

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