Terza Categoria: i verdetti del campionato e il programma dei play-off

Si è concluso lo scorso weekend il campionato di Terza Categoria, con l’ultima giornata che ha regalato gli ultimi verdetti per le squadre del nostro territorio. L’attenzione, tuttavia, è già rivolta alle gare della post-season, che inizieranno domenica 31 maggio.

Girone C: trionfo dell’Atletico Battipaglia e griglia play-off

Nel girone C è stato l’Atletico Battipaglia a spuntarla e a vincere un campionato combattuto fino alla fine. La formazione battipagliese ha staccato così il pass per accedere direttamente in Seconda Categoria: in 24 giornate ha totalizzato 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Domenica prossima partirà il primo turno dei play-off con la sfida tra San Giacomese e Altavilla Silentina; la vincente affronterà il Real Santa Cecilia domenica 7 giugno. Hanno chiuso invece il raggruppamento, nelle ultime posizioni, Libertas Sala Consilina e Teggianese.

Girone D: Castelnuovo imbattuto, promosso anche il Laurino

Nel girone D, Laurino e Castelnuovo salgono a braccetto in Seconda Categoria. A vincere il torneo è stato il Castelnuovo, che ha battuto nello scontro diretto di domenica scorsa per 2-0 il Laurino grazie alle reti di Mastrogiovanni e D’Ambrosio.

I gialloblù hanno chiuso il campionato da imbattuti, collezionando ben 60 punti con uno score di 18 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte. In questo girone non si disputeranno i play-off poiché si è registrato troppo margine tra la seconda in classifica (Laurino) e la terza (Novi Velia), distanziate da ben 13 punti. Hanno chiuso la classifica G.S. Herajon e Real Celso.

Girone E: Rofrano campione in anticipo, al via gli spareggi

Infine, nell’ultimo girone (Girone E), è stato il Rofrano a vincere il campionato con ben tre giornate di anticipo, chiudendo il torneo a quota 61 punti, sette in più della seconda la Cilentana Sport.

Al primo turno dei play-off, in programma domenica prossima 31 maggio, si incroceranno Cilentana Sport contro Atletico San Marco e Virtus Buxentum contro Buonabitacolo Soccer. Le due formazioni vincenti si giocheranno l’accesso alla Seconda Categoria la settimana successiva. A chiudere la regolar season nelle posizioni di coda sono state il Caprioli Squadra B e il Celle di Bulgheria.