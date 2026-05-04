Calcio

Rofrano in festa: la promozione in Seconda Categoria è realtà

Il Rofrano vince il campionato con tre turni d'anticipo grazie al 2-1 sul Supersantos. Le voci del mister Carro e del difensore Raele sulla storica promozione.

Antonio Pagano

Con tre giornate di anticipo, il Rofrano vince il campionato e festeggia la promozione in Seconda Categoria. Decisiva la vittoria arrivata lo scorso sabato contro il Supersantos per 2-1, con le reti messe a segno da Lisanti e Merola. La squadra del Presidente Villano sale così a quota 58 punti in classifica, staccando la seconda della classe di ben otto lunghezze.

Il trionfo in campo e la festa del paese

Al termine dell’ultima partita casalinga, si è scatenata la festa: prima sul terreno di gioco e poi tra le vie del paese. Un successo che nasce da un progetto tecnico e associativo ambizioso, capace di unire le forze e raggiungere l’obiettivo massimo al primo tentativo.

Le parole di Mister Carro: “Vittoria sportiva e sociale”

“È il primo anno che alleno questa squadra dopo la fusione, un’unione che ci ha portato alla vittoria del campionato”, ha dichiarato il tecnico Giovanni Carro. “Ovviamente c’è sia la vittoria sportiva che quella sociale, cosa non scontata per me: potevano esserci tanti problemi, ma alla fine è andato tutto nel verso giusto e il risultato è quello che si è visto.”

Il mister ha poi rivolto un pensiero agli avversari: “La nostra antagonista fino alla scorsa giornata è stata il San Giovanni che, secondo me, è forse la squadra più esperta del campionato; ci ha dato filo da torcere fino alla fine, quindi merita la promozione. Ovviamente faccio un in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno ai playoff.”

La forza del gruppo: il commento di Domenico Raele

Anche il difensore Domenico Raele ha sottolineato il carattere del collettivo: “È stata una bella partita, ho visto una squadra veramente con la voglia di vincere, con il carattere proprio. Stavamo rischiando qualcosina, però non ci siamo mai abbattuti; abbiamo sempre lavorato duramente e questi sono i risultati.”

Raele ha poi spiegato il valore del progetto territoriale: “Laurito e Rofrano sono due realtà che si sono messe insieme. Eravamo convinti di quello che stavamo facendo, abbiamo discusso e abbiamo fatto la scelta di venire qui a Rofrano per provare a fare qualcosa di serio e importante. I risultati sono arrivati e ce l’abbiamo fatta.”

La corsa Playoff in Terza Categoria

Mentre il Rofrano si gode il primato matematico, la lotta per gli spareggi promozione resta apertissima. A due giornate dal termine del campionato di Terza Categoria, si trovano attualmente in zona playoff la Virtus Buxentum, la Cilentana Sport, il Buonabitacolo Soccer e il S. C. Porto degli Infreschi.

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