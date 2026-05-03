La Battipagliese vince di misura e prenota la finale playoff. Salvezza per Buccino e Angri

La corsa verso la Serie D continua per la Battipagliese, che supera l’ostacolo Agerola nella semifinale playoff del girone B di Eccellenza. Sul prato del “Provenza” di Macchia di Montecorvino, la formazione bianconera si è imposta per 1-0, al termine di un confronto caratterizzato da un grande agonismo e da un sostanziale equilibrio tattico. La vittoria consente alla squadra di approdare all’ultimo atto della fase post-season, confermando le ambizioni maturate durante il campionato.

Un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio

Le fasi iniziali dell’incontro hanno mostrato due compagini intenzionate a non concedere spazi agli avversari. La Battipagliese ha cercato di assumere il controllo del gioco, ma ha trovato di fronte un Agerola estremamente organizzato e per nulla intimorito dall’importanza della posta in palio. Nonostante i ritmi elevati e diverse potenziali occasioni da rete, le retroguardie hanno avuto la meglio sugli attacchi, portando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di parità.

La rete decisiva e la resistenza finale

Nella seconda frazione di gioco, la pressione dei padroni di casa si è fatta più insistente. Il momento di svolta è arrivato intorno alla mezz’ora, quando Abayian è riuscito a scardinare la difesa ospite siglando il gol del vantaggio. La reazione dell’Agerola negli ultimi minuti è stata generosa, con la formazione costiera proiettata in avanti alla ricerca del pareggio. La difesa bianconera ha però retto con ordine e determinazione, proteggendo il risultato fino al termine dei minuti di recupero.

Verdetto del campo e risultati dei playout

Con questo successo, la Battipagliese si qualifica per la finale playoff, dove sarà impegnata nella sfida esterna contro l’Apice. Per l’Agerola si conclude invece un’annata eccellente: da neopromossa, la squadra ha saputo competere ai massimi livelli del girone, uscendo dalla competizione a testa alta.

La giornata ha emesso verdetti cruciali anche per quanto riguarda la zona salvezza. Nei playout, l’Angri ha ottenuto la permanenza nella categoria grazie al successo per 3-1 sul campo del Castelpoto. Sorride anche il Buccino, che con una vittoria per 4-2 ai danni della Prosangiorgese si assicura la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza.