Cilento

Castellabate, “Rubati al Tempo”: una storia di cronaca avvolta nel mistero

Da Castellabate a "Chi l'ha Visto?": Marianna Pepe racconta in un'opera autobiografica l'omicidio di Gianni e la scomparsa di Massimo. Una lotta per la verità

Manuel Chiariello

Molto più di una semplice presentazione di un libro, ma un tuffo nel passato nel tentativo di ritrovare quella verità ancora smarrita. A Castellabate si è svolto l’incontro dedicato a “Rubati al Tempo”, un’opera autobiografica dell’autrice Marianna Pepe che ripercorre due tragedie familiari: l’assassinio del fratello Gianni e il mistero mai risolto della scomparsa del secondo fratello, Massimo.

La scomparsa di Massimo e Ciro Maione

Il giovane Massimo scomparve nella frazione di Case del Conte dopo una serata trascorsa con amici a Castellabate. Con lui c’era anche Ciro Maione: di entrambi si persero le tracce in una storia costellata da numerosi punti interrogativi rimasti senza risposta.

Si tratta di una vicenda che per anni è rimasta nell’ombra, quasi sconosciuta ai più, ma che negli ultimi tempi è tornata prepotentemente agli onori della cronaca, approdando anche negli studi del noto programma Rai “Chi l’ha Visto?”.

L’obiettivo dell’autrice è quello di mantenere viva l’attenzione su questi fatti di cronaca creando una rete solidale che unisca giovani, professionisti e istituzioni nel segno della sensibilizzazione.”

L’incontro di Castellabate non è stato solo un evento letterario, ma un grido di giustizia per squarciare il silenzio su una ferita ancora aperta nel cuore del Cilento.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.