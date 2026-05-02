Domenica al museo: ingresso gratuito a Paestum e Velia con nuove navette per il Santuario di Hera

Il calendario culturale campano si rinnova con l’appuntamento della prima domenica del mese, offrendo ai visitatori l’opportunità di accedere gratuitamente ai Parchi archeologici di Paestum e Velia. L’iniziativa permette di esplorare i percorsi museali e le aree dei templi, proponendo un’esperienza immersiva tra le testimonianze storiche dell’antico paesaggio di Poseidonia e i panorami suggestivi della costa cilentana.

Nuovi servizi di collegamento per il Santuario di Hera

A partire dal 3 maggio 2026, l’offerta per i visitatori si arricchisce con l’attivazione di un servizio navetta gratuito su prenotazione. Il collegamento è progettato per unire il Parco archeologico di Paestum al Santuario di Hera alla foce del Sele, un sito di rilevante valore storico situato ai margini della città antica.

Questa operazione rientra nel progetto di valorizzazione denominato “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”, mirato a ricostruire il legame narrativo e fisico tra il centro urbano e i suoi luoghi di culto periferici. La navetta osserverà i seguenti orari:

Partenza: ore 16:30 dal parcheggio Voza.

ore 16:30 dal parcheggio Voza. Ritorno: ore 17:30 da Foce Sele verso Paestum.

Modalità di accesso e prenotazione

Il trasporto verso il santuario è incluso nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia. Per usufruire del servizio, gli utenti devono ritirare un apposito voucher navetta presso le biglietterie fisiche. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il sabato precedente alla visita inviando una comunicazione all’indirizzo email: pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

L’offerta archeologica nel territorio salernitano

Oltre ai siti di Paestum e Velia, la domenica a ingresso gratuito coinvolge altre importanti realtà archeologiche della provincia. I visitatori potranno accedere senza costi al Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei a Buccino e al Parco Archeologico Urbano dell’Antica Picentia situato a Pontecagnano Faiano, ampliando così le possibilità di scoperta del patrimonio storico locale.