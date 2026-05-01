Tragedia a Vallo della Lucania: 78enne muore a pochi passi dall’ospedale dopo le dimissioni

Un evento drammatico ha scosso la comunità locale nelle ultime ore. Un uomo di 78 anni, cittadino residente a Vallo Scalo, ha perso la vita in circostanze tragiche a ridosso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. L’anziano aveva accusato serie difficoltà respiratorie, una condizione critica che aveva fatto ipotizzare ai soccorritori un possibile scompenso cardiaco. Per questo motivo, era stato predisposto l’immediato trasferimento in ospedale a bordo di un’ambulanza della Misericordia, proveniente dalla postazione di Omignano e affiancata da un’auto medica per garantire il massimo supporto durante il tragitto.

Le dimissioni e il malore fatale in auto

Una volta giunto al presidio ospedaliero, il paziente è stato prontamente affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso, i quali lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari per valutare le sue condizioni. Completato il percorso di controllo medico, i dottori hanno disposto le dimissioni. Il dramma si è però consumato in pochi istanti. Lasciata la struttura sanitaria, l’uomo è salito a bordo dell’automobile guidata dalla sua compagna per fare ritorno a casa. La vettura aveva percorso soltanto poche decine di metri dall’uscita del nosocomio quando il 78enne si è improvvisamente accasciato all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi disperati e i possibili approfondimenti

Di fronte al malore improvviso, la compagna ha lanciato immediatamente l’allarme, trovandosi ancora nello spiazzo antistante la clinica. La richiesta di aiuto ha permesso un nuovo, tempestivo intervento del personale sanitario, che si è precipitato sul posto per soccorrere l’anziano. I medici hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano e l’uomo è deceduto a pochi passi dall’ingresso principale del “San Luca”. Al momento, le autorità preposte non escludono la possibilità di disporre ulteriori accertamenti nelle prossime ore. Le indagini saranno fondamentali per chiarire con certezza se il decesso sia stato causato da un aggravamento improvviso e imprevedibile delle condizioni del paziente o se vi siano elementi aggiuntivi da esaminare attentamente.