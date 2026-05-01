Polla, via libera all’elisuperficie: l’area di Sant’Antuono ospiterà il servizio di emergenza HEMS

Il Comune di Polla compie un passo avanti nel potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale. Con la deliberazione di Giunta n. 44 del 26 marzo 2026, l’Amministrazione comunale ha approvato ufficialmente la convenzione con l’ASL Salerno per la realizzazione di una nuova elisuperficie dedicata al servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). L’infrastruttura sorgerà in località Sant’Antuono su un’area di proprietà comunale identificata al Catasto Terreni al Foglio 39.

Diritto di superficie trentennale e finanziamenti europei

L’accordo prevede la costituzione di un diritto di superficie gratuito a favore dell’ASL Salerno per la durata di trent’anni. Questa formula è stata scelta per rispondere ai requisiti necessari per l’attivazione di un finanziamento europeo nell’ambito FERS 2021-2027, che richiede la disponibilità dell’area per un adeguato arco temporale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del riordino della disciplina sanitaria nazionale, con l’obiettivo di integrare una rete di elisuperfici per il soccorso diurno e notturno nell’area di competenza dell’ASL. La concessione a titolo gratuito è giustificata dall’“elevato interesse pubblico e sociale dell’opera”, come richiamato dall’Articolo 15 della Legge 241/90 relativo agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

Competenze e oneri tra Comune e ASL Salerno

La convenzione definisce chiaramente i compiti dei due soggetti coinvolti. L’ASL Salerno si assumerà integralmente l’onere della progettazione, realizzazione, collaudo e omologazione dell’opera, garantendo l’inserimento nel circuito nazionale delle elisuperfici. Sarà inoltre a carico dell’azienda sanitaria la manutenzione straordinaria necessaria per mantenere l’efficienza operativa dell’infrastruttura.

Il Comune di Polla, in qualità di ente concedente, si occuperà invece della manutenzione ordinaria dell’area e delle sue pertinenze. Tra gli obblighi dell’ente figurano anche le operazioni di sfalcio della vegetazione, lo sgombero neve tempestivo e la garanzia degli allacci elettrici e idrici. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile e la sottoscrizione ufficiale spetterà al Sindaco, Massimo Loviso.

Sicurezza del volo e vincoli sull’area

Per garantire l’aeronavigabilità e la sicurezza delle operazioni di soccorso, il Comune si impegna a rispettare i vincoli previsti dal Regolamento ENAC. Nello specifico, non potranno essere realizzati manufatti o piantumazioni che costituiscano ostacolo lungo i corridoi di volo e nelle superfici di avvicinamento. In caso di mancato utilizzo dell’elisuperficie per un periodo superiore ai 12 mesi, o di inadempimento degli obblighi di sicurezza, è prevista la risoluzione del contratto.