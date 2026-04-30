Padula, incidente sulla A2 del Mediterraneo: un ferito

Paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Un violento scontro si è verificato al chilometro 107 in direzione Sud, nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula.

La dinamica del sinistro

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’impatto ha coinvolto due veicoli: una Nissan Qashqai con a bordo una coppia e un Fiat Doblò Cargo condotto da un uomo. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo commerciale.

I soccorsi

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Dopo le prime cure del caso, è stato trasferito presso l’ospedale “Curto” di Polla per gli accertamenti necessari. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre per gestire l’emergenza e il traffico: Polizia Stradale, gli agenti della Sottosezione di Sala Consilina hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, ANAS, il personale è intervenuto per la messa in sicurezza della carreggiata e per coordinare il ripristino della normale circolazione stradale.

Soccorso Stradale: I veicoli incidentati sono stati rimossi dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana. Nonostante i rallentamenti iniziali, la viabilità è stata ripristinata in tempi rapidi grazie al lavoro sinergico delle squadre di soccorso.