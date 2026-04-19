Forra dell’Emmisi: il canyon segreto del Cilento tra acque cristalline e storia antica

Nel cuore del Cilento più autentico esistono angoli di mondo dove il tempo sembra essersi fermato, luoghi di nicchia che conservano un fascino paradisiaco e immacolato. Uno dei gioielli più suggestivi e meno conosciuti di questo territorio si trova a Rofrano: si tratta della Forra dell’Emmisi, un canyon naturale scavato dal torrente Faraone, il corso d’acqua da cui trae origine il fiume Mingardo.

Questo scenario incantato si svela al visitatore attraverso un sentiero immerso in una natura rigogliosa, dove il mormorio costante dell’acqua domina il silenzio della valle. La gola, lunga circa 500 metri, è il risultato millenario della progressiva erosione fluviale. Qui, il torrente si è aperto un varco tra le litologie uniche del flysch del Cilento, creando pareti rocciose verticali che raggiungono i 30 metri d’altezza.

Un ecosistema di rara bellezza tra rocce e alberi secolari

L’aspetto più impressionante della Forra dell’Emmisi è l’atmosfera che si respira al suo interno. La densità della vegetazione, composta da monumentali cerri e ontani, è tale che le chiome degli alberi si chiudono a mo’ di volta sopra il letto del fiume. In diversi tratti, questa copertura naturale è così fitta da impedire ai raggi del sole di penetrare, mantenendo il luogo in una penombra suggestiva.

L’acqua, di una trasparenza surreale, funge da specchio per l’ambiente circostante, riflettendo le infinite sfumature di verde delle foglie e il grigio delle caratteristiche rocce del flysch. Queste formazioni rocciose, che appaiono come tagliate con precisione chirurgica, rappresentano da sole un elemento di grande interesse naturalistico e visivo, rendendo il paesaggio simile a uno scenario da fiaba.

Storia e biodiversità lungo l’antico sentiero

Il percorso che conduce alla Forra non è solo un itinerario naturalistico, ma anche un viaggio nella memoria storica del territorio. Il sentiero attuale è infatti il risultato del recupero di un’antica via di comunicazione utilizzata per secoli dalle popolazioni locali per le attività produttive. Lungo il tragitto è ancora possibile osservare le “carcare”, ovvero i forni in cui in passato veniva prodotta la calce, testimonianze vive di un’economia rurale ormai scomparsa.

Dal punto di vista ecologico, questo ambiente incontaminato rappresenta un santuario per la biodiversità. La purezza delle acque e l’isolamento della gola rendono la Forra dell’Emmisi il regno della trota e, soprattutto, della lontra. La presenza di quest’ultima, specie protetta che qui vive e si riproduce, conferma l’elevatissima qualità ambientale di un luogo che continua a meravigliare chiunque abbia il privilegio di scoprirlo.