Cilento

Sapri: successo per l’11° Trofeo “Battiti di Pesca” nel Golfo di Policastro

Conclusa a Sapri l'undicesima edizione del Trofeo Battiti di Pesca con 70 iscritti. Grande commozione per l'omaggio alle genti di mare nella Baia.

Maria Emilia Cobucci

Si è conclusa, con un grande successo, l’undicesima edizione del Trofeo “Battiti di Pesca” nella città di Sapri. Anche quest’anno diversi sono stati gli iscritti alla gara che, come di consueto, ha attratto numerosi turisti.

Una due giorni dedicata alla pesca sportiva e contraddistinta da uno dei momenti più attesi e sentiti dalla cittadinanza: la benedizione e la deposizione della corona d’alloro a largo della Baia di Sapri. Una manifestazione organizzata dall’associazione “Battiti di Pesca” presieduta da Antonio Scarfone, che ormai è diventata un appuntamento imprescindibile nel calendario degli eventi di Sapri e del Golfo di Policastro.

I numeri della gara e le tecniche di pesca

“Questo ormai è un evento consolidato nella città di Sapri – ha affermato il presidente Scarfone – L’undicesima edizione ha visto in gara 70 iscritti divisi tra le due tecniche. Alle mie spalle, nel porto, ha preso il via la gara di bolognese e poi nel pomeriggio ci sarà quella di surfcasting”.

L’omaggio alle genti di mare e la partecipazione della vela

“Un momento importante e molto sentito – continua il presidente Scarfone – è quello dell’omaggio alle genti di mare che chiama a raccolta l’importante e storica Marineria saprese. La città della spigolatrice ha risposto bene, tante le imbarcazioni che ci hanno seguito lungo il percorso in mare caratterizzato dalla benedizione della corona d’alloro e dalla successiva deposizione in mare”.

Ad arricchire la giornata, quest’anno, è stata anche la presenza dei piccoli velisti del Circolo Nautico di Sapri con il loro presidente Leonardo Pascarella. Un momento molto bello e molto seguito da tutti.

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