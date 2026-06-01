80° anniversario della Repubblica: Salerno si prepara alle celebrazioni con i giovani e le onorificenze del Prefetto

La città di Salerno si appresta a vivere una giornata di profondo significato istituzionale e sociale. Domani, martedì 2 giugno 2026, si celebrerà infatti l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, un traguardo storico che verrà solennizzato con una cerimonia ufficiale e diverse iniziative sul territorio.

La cerimonia solenne in Piazza della Libertà

Il cuore della manifestazione sarà Piazza della Libertà, dove a partire dalle ore 10.30 avrà luogo la tradizionale cerimonia solenne. La scelta della location risponde alla precisa volontà di favorire la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani e alle famiglie, chiamati a essere testimoni attivi dei valori di libertà e democrazia su cui si fonda la Repubblica.

L’evento si aprirà con il solenne momento dell’alzabandiera. Per l’occasione, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno renderà omaggio alla giornata con una spettacolare calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura rivolta verso il lungomare, dove il vessillo resterà visibile per l’intera giornata.

Il coinvolgimento delle scuole e il progetto “Adotta un articolo”

Il valore della memoria e della riflessione costituzionale sarà quest’anno fortemente legato al mondo della scuola. La Prefettura ha infatti promosso l’iniziativa “Adotta un articolo”, concepita appositamente per stimolare il confronto e l’approfondimento della Carta Costituzionale tra le nuove generazioni.

All’evento prenderanno parte attiva gli studenti di diversi istituti scolastici della città:

Il Liceo Torquato Tasso e il Convitto Nazionale Statale Torquato Tasso ;

e il ; Il Liceo Statale Francesco De Sanctis e il Liceo Statale Sabatini-Menna ;

e il ; L’Istituto IPSEOA Roberto Virtuoso.

I ragazzi delle scuole superiori saranno affiancati nella circostanza dai rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca.

I momenti musicali e le onorificenze al Merito della Repubblica

La celebrazione sarà arricchita da importanti momenti artistici. Il maestro Daniele Gibboni eseguirà al violino una personale rivisitazione del brano “Buon compleanno” dedicata alla Repubblica, mentre l’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretta dal maestro Pasquale Occhinegro, accompagnerà musicalmente la manifestazione.

A conclusione delle celebrazioni istituzionali, il Prefetto di Salerno procederà alla consegna delle onorificenze “al merito della Repubblica italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia che si sono distinti per i loro meriti.

L’elenco completo degli insigniti nella provincia di Salerno

Di seguito vengono riportati i cittadini della provincia di Salerno che riceveranno le distinzioni onorifiche, suddivisi per comune di residenza: