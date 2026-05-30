Cilento

Albanella festeggia il 2 giugno: tra storia, la “Merenda nell’Oliveta” e il cinema di Paola Cortellesi

Il Comune di Albanella celebra l'80° anniversario della Repubblica il 2 giugno 2026 al Museo Hangar con la Merenda nell'Oliveta e il film C'è ancora domani

Alessandra Pazzanese
Bandiera italiana

Il Comune di Albanella si appresta a vivere una importante sotto il profilo storico, culturale e sociale. In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale ha organizzato l’evento denominato “Merenda nell’Oliveta”, promosso in sinergia con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’iniziativa celebra l’80° anniversario del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, una ricorrenza che assume un significato profondo per la comunità locale: Albanella ricorda infatti con orgoglio di essere stata uno dei soli 9 comuni della provincia di Salerno, su un totale di 153, a votare a favore della Repubblica in quella storica consultazione.

Il programma della serata e la proiezione cinematografica

Le celebrazioni prenderanno il via ufficiale alle ore 20:00 presso il Giardino del Museo Hangar. L’apertura della manifestazione sarà affidata all’introduzione alla serata del Sindaco Renato Josca, a cui seguiranno i contributi e la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali regionali e nazionali.

A partire dalle ore 20:30, lo spazio culturale si trasformerà in un cinema all’aperto per la rassegna “Il grande cinema sotto le stelle”. È prevista la proiezione del film pluripremiato “C’è ancora domani”, pellicola di straordinario successo scritta, diretta e interpretata da Paola Cortellesi.

Degustazioni e intrattenimento tra gli ulivi

Accanto ai momenti di riflessione storica e culturale, l’evento offrirà uno spazio dedicato alla valorizzazione del territorio e della convivialità. I partecipanti avranno l’opportunità di effettuare un percorso gastronomico locale attraverso l’assaggio della Bruschetta tricolore, preparata con pane, pomodoro, basilico e l’immancabile olio EVO del territorio. L’intera serata sarà inoltre animata da spettacoli e performance artistiche e di intrattenimento che si svolgeranno suggestivamente tra gli ulivi.

L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno 2026 alle ore 20:00. L’ingresso all’evento è completamente gratuito e accessibile a tutti. L’iniziativa è curata dal Sindaco Renato Josca, dall’Assessore Edoardo Vito e dall’Assessore Maria Sofia Gorrasi.

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