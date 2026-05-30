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Ospedale di Agropoli, scatta il presidio permanente e il consiglio comunale approva una seduta monotematica

Il comitato Obiettivo Ospedale annuncia una protesta ad oltranza dal primo giugno. In consiglio comunale passa la proposta per un'assise monotematica aperta all'Asl

Redazione Infocilento
Protesta ospedale

Non si placano le iniziative di protesta del comitato civico Obiettivo Ospedale, che si batte per la riapertura del presidio ospedaliero cittadino. Il gruppo ha annunciato che dal prossimo primo giugno, dalle ore 8:30, verrà organizzato un presidio permanente all’ingresso della struttura di via Pio X.

Le ragioni della protesta e la raccolta firme

Si tratta di una nuova protesta che ha l’obiettivo di sollecitare le istituzioni affinché si proceda alla riapertura del pronto soccorso e dei reparti legati all’emergenza. A tal proposito il comitato aveva già raccolto circa dodicimila firme per far valere il diritto alla salute sul territorio. Ora l’intenzione è quella di raccogliere, sempre in segno di protesta, le schede elettorali da depositare in una scatola a forma di bara.

Il dibattito in consiglio comunale e l’accordo sulla seduta monotematica

Intanto oggi la questione è stata nuovamente oggetto di dibattito in consiglio comunale. I consiglieri di minoranza, a partire da Massimo La Porta, hanno sollecitato la convocazione di un consiglio comunale monotematico sul tema, aperto anche ai comitati cittadini e alla direzione strategica dell’Asl Salerno.

La proposta è stata accolta dall’amministrazione comunale. L’obiettivo condiviso è quello di approvare un nuovo documento che rappresenti una voce univoca del territorio per chiedere con forza la riapertura del nosocomio cittadino.

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