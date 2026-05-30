Cilento

Drammatico incidente a Capaccio Paestum: due giovani residenti a Castellabate perdono la vita

Tragedia all'alba a Capaccio Paestum, in località Laura. Due ragazzi residenti a Castellabate muoiono sul colpo dopo uno schianto in scooter contro un muro.

Manuel Chiariello

Un risveglio atroce per la comunità di Castellabate. Alle prime luci dell’alba un drammatico incidente si è registrato a Capaccio Paestum, in località Laura. Due ragazzi, Osvaldo Di GiaimoCristian Ventura originati di Castellabate, hanno perso la vita a seguito di un violento schianto avvenuto in via Poseidonia mentre viaggiavano a bordo di un SH di colore nero.

La dinamica dell’impatto fatale

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è finito contro un muro di recinzione di una villetta situata lungo la carreggiata già abbastanza stretta. L’impatto è stato devastante e ha sbalzato i due centauri rovinosamente sull’asfalto.

Le vittime sono il 27enne O.D.G di San Marco di Castellabate e un 39enne originario di Catania, ma anche lui residente nello stesso paese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso, con entrambi i ragazzi morti sul colpo.

Le indagini e il dolore del paese

Per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, insieme alla locale Stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato i primi rilievi del caso e avviato tutti gli accertamenti necessari. Una nuova tragedia colpisce la comunità di Castellabate che si ferma sgomenta per la scomparsa dei due ragazzi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.