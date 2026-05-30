Drammatico incidente a Capaccio Paestum: due giovani residenti a Castellabate perdono la vita

Un risveglio atroce per la comunità di Castellabate. Alle prime luci dell’alba un drammatico incidente si è registrato a Capaccio Paestum, in località Laura. Due ragazzi, Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura originati di Castellabate, hanno perso la vita a seguito di un violento schianto avvenuto in via Poseidonia mentre viaggiavano a bordo di un SH di colore nero.

La dinamica dell’impatto fatale

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è finito contro un muro di recinzione di una villetta situata lungo la carreggiata già abbastanza stretta. L’impatto è stato devastante e ha sbalzato i due centauri rovinosamente sull’asfalto.

Le vittime sono il 27enne O.D.G di San Marco di Castellabate e un 39enne originario di Catania, ma anche lui residente nello stesso paese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso, con entrambi i ragazzi morti sul colpo.

Le indagini e il dolore del paese

Per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, insieme alla locale Stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato i primi rilievi del caso e avviato tutti gli accertamenti necessari. Una nuova tragedia colpisce la comunità di Castellabate che si ferma sgomenta per la scomparsa dei due ragazzi.