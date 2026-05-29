Montecorice: ultimati i lavori di manutenzione sul ponte Rio Lapis ad Agnone

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Rio Lapis, nella frazione Agnone del comune di Montecorice, lungo l’ex strada statale 267. Un intervento particolarmente atteso e promosso dall’Amministrazione Comunale negli scorsi mesi, finalizzato a garantire maggiore sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica durante l’attraversamento pedonale.

L’intervento

L’opera rappresenta un collegamento strategico per la viabilità della zona, soprattutto durante il periodo estivo. I lavori hanno riguardato diversi interventi di ripristino e manutenzione della struttura, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e assicurare standard adeguati di sicurezza. Il ponte sul Rio Lapis costituisce infatti un punto di raccordo fondamentale per residenti, visitatori e attività commerciali del territorio, venendo percorso ogni giorno da migliaia di automobilisti.

La conclusione dell’intervento consentirà ora una fruizione più sicura dell’area, contribuendo anche a migliorare la mobilità lungo uno degli assi viari più frequentati dell’ex SS267 sempre al centro delle polemiche a causa della sua pericolosità e dei suoi poco frequenti lavori di manutenzione.

La soddisfazione del sindaco

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale di Montecorice guidata dal Sindaco, Flavio Meola, che ha ribadito: Ultimati i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Rio Lapis. Un intervento importante per garantire l’incolumità delle persone durante l’attraversamento pedonale. Uno speciale ringraziamento in particolare va al Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo per l’interessamento e il supporto”.