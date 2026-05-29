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Forum Cultura 2026: Centola e Palinuro diventano la capitale del dibattito e dell’arte nel Cilento

Dal 28 maggio al 1° giugno, cinque giornate di convegni, laboratori e spettacoli tra i luoghi simbolo del territorio e il mare di Palinuro per valorizzare l'arte e il patrimonio del Cilento

Raffaella Giaccio

Dal 28 maggio al 1° giugno, il Comune di Centola e la sua splendida frazione costiera di Palinuro si trasformeranno nel cuore pulsante del dibattito culturale, artistico e sociale del territorio. Prende il via il Forum Cultura 2026, un’importante manifestazione promossa dal Comune di Centola in stretta collaborazione con CilentoMed.

L’evento, che punta a diventare un punto di riferimento per l’intera area cilentana, si avvale di una guida autorevole: la direzione scientifica è affidata a Domenico Nicoletti, mentre la direzione artistica è curata da Silvano Cerulli.

Cinque giorni di grandi eventi: il programma

Il Forum si articolerà in cinque giornate intense e ricche di significato. Il calendario è pensato per unire la riflessione istituzionale alla leggerezza dell’arte, offrendo appuntamenti per ogni tipo di pubblico:

  • Convegni istituzionali per discutere il futuro e lo sviluppo del territorio;
  • Laboratori didattici e creativi;
  • Spettacoli teatrali e suggestivi momenti musicali.

L’obiettivo centrale della kermesse è chiaro: valorizzare e promuovere l’immenso patrimonio culturale, paesaggistico e sociale che caratterizza il Cilento, stimolando un dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e visitatori.

Un percorso diffuso sul territorio

Il Forum Cultura 2026 non si chiuderà in un solo luogo, ma abbraccerà l’intera comunità attraverso un percorso diffuso. Gli eventi prenderanno vita in alcune delle location più simboliche e affascinanti del territorio:

Le Location del Forum:

  • La Sala Consiliare del Comune di Centola
  • L’Antiquarium
  • L’Hotel San Pietro
  • Piazza Virgilio
  • Gli splendidi spazi affacciati sul mare di Palinuro

Tutti gli incontri, i laboratori e gli spettacoli saranno aperti alla cittadinanza e ai visitatori, offrendo un’occasione unica per vivere il territorio tra bellezza, cultura e intrattenimento.

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