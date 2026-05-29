Cronaca

Camion perde carico di angurie sulla A2 a Battipaglia: traffico bloccato in direzione sud

Un camion ha perso il carico di angurie sulla A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Battipaglia. Traffico bloccato e lunghe code in direzione sud.

Redazione Infocilento

Disagi e traffico paralizzato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un camion ha perso parte del proprio carico di angurie nei pressi dell’uscita di Battipaglia, in direzione sud.

Angurie in carreggiata e lunghe code

Decine di angurie sono finite sulla carreggiata, invadendo le corsie e causando il blocco temporaneo della circolazione. Gli automobilisti in transito hanno rallentato bruscamente per evitare gli ostacoli presenti sull’asfalto, con inevitabili ripercussioni sul traffico e lunghe code che si stanno formando nella zona.

Intervento dei soccorsi e viabilità

Sul posto sono intervenuti gli operatori addetti alla viabilità e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza il tratto interessato e procedere alla rimozione del carico disperso.

Al momento si registrano forti rallentamenti all’altezza dello svincolo di Battipaglia e si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione, valutando percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale circolazione.

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