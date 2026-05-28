Futsal, play-off bloccati: c’è la data per la partenza della post season

La Serie A di futsal si è conclusa, con la sua trentesima e ultima giornata, il 2 maggio con la classifica definitiva del campionato, e le relative retrocesse, oltre alla griglia play-off e play-out da disputare. Da li, però, il vuoto.

Futsal: rebus post season

Originariamente la post season sarebbe dovuta partire il 16 maggio con lo spareggio per l’ultima retrocessa e i con i quarti di finale scudetto. In questi sono presenti Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, opposte a Roma e Napoli, e ‘soprattutto’ l’Ecocity Genzano, che ha concluso il campionato al settimo posto con 39 punti.

Penalizzata l’Ecocity Genzano

La società laziale è stata però penalizzata di 8 punti a causa di vertenze presentate da alcuni suoi tesserati per dei mancati pagamenti relativi alle mensilità di questa stagione. Genzano è scivolato, cosi, fuori dalla griglia play-off a favore della Came Treviso e ha presentato ricorso alla Procura Federale disponendo, di fatti, il posticipo dei playoff scudetto e dei playout per la permanenza nella Serie A. Inizialmente il rinvio era stato ‘solo’ di una settimana con il ritorno sul parquet previsto, dalla Divisione Calcio a 5 tramite comunicato ufficiale, per il 23 maggio. Da li nuovo cambio di programma.

Le tempistiche riferite alla pronuncia del Collegio di Garanzia delle Sport, in relazione al ricorso del Genzano, hanno fatto si che la corsa al tricolore scatterà ‘solo’ martedì 9 giugno con gara-1 dei quarti di finale, ad oltre un mese dalla fine della stagione regolare, e proseguiranno il 12 giugno con gara-2 e il 14 con l’eventuale gara-3.

Le semifinali partiranno il 16 giugno, con gara-2 e l’eventuale “bella” previste per il 19 e il 21, la finale partirà il 25 dello stesse mese, con gara-2 e l’eventuale gara-3 calendarizzate per il 28 e il 30 giugno.