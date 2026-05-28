Piano di Zona S8, Coppola: «importanti servizi sul territorio»

Importanti novità interessano l’Ambito territoriale S8. A dirlo è il coordinatore Riccardo Coppola che traccia un bilancio di tutte le iniziative attive e in cantiere a favore dell’intera comunità, in particolar modo delle fasce deboli.

Sostegno e tutela dei più piccoli: l’impegno per i minori

Occhio di riguardo per i minori. Accanto ai servizi di base, l’ambito è in stretta sinergia con la Regione Campania per l’attivazione, attraverso un partenariato, di un servizio riguardante la ludopatia minorile.

Il programma P.I.P.P.I. contro la vulnerabilità familiare

In più, è recente l’adesione al programma P.I.P.P.I., un’iniziativa nazionale promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il coordinamento scientifico del LabRIEF dell’Università di Padova. Nello specifico si tratta di un sistema di intervento finalizzato a contrastare la vulnerabilità familiare e prevenire l’allontanamento dei minori.

Estate inclusiva: il progetto “A Mare tutti”

Per questa estate, inoltre il progetto “A Mare tutti” si arricchisce ulteriormente: è infatti prevista la possibilità di attivare un servizio di affiancamento che potenzia le “8 spiagge inclusive”.

Novità, come sottolineato Coppola, possibili solo grazie al lavoro di squadra dei dipendenti d’ufficio e del territorio tutto.