Incidente in via Piano delle Pere ad Agropoli: scontro tra auto e moto, un ferito

Incidente stradale questa mattina in via Piano delle Pere, nella frazione Moio di Agropoli. A scontrarsi un Suv e una motocicletta con a bordo un giovane del posto. Il sinistro è avvenuto in prossimità di un incrocio, presumibilmente per il mancato rispetto di una precedenza.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro e regolare il traffico, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Agropoli e i carabinieri della locale compagnia.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa di Agropoli che ha soccorso il centauro rimasto ferito. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. Illeso l’automobilista, anche se la vettura ha riportato danni alla parte anteriore.

Indagini in corso sulle eventuali responsabilità.