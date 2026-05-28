Ambulanza con targa clonata a Capaccio Paestum: scoperto trucco per risparmiare sull’assicurazione

Importante operazione di controllo del territorio e tutela della legalità stradale nel comune di Capaccio Paestum. Nella giornata di ieri, il personale della Polizia Municipale – guidato dal comandante maggiore Antonio Rinaldi – ha scoperto e intercettato un’autoambulanza che circolava con una targa clonata, appartenente a un’associazione operante nell’ambito del soccorso locale.

L’illecito è stato accertato nella centralissima area di Capaccio Scalo durante i consueti servizi di polizia stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la targa originaria di un secondo mezzo di soccorso era stata fedelmente riprodotta e applicata sul veicolo fermato. Il sistema era stato architettato per permettere a entrambe le ambulanze di circolare contemporaneamente sul territorio, a fronte della stipula e del pagamento di una sola polizza assicurativa.

Sequestri e denuncia per il presidente dell’associazione

A seguito delle verifiche, i caschi bianchi hanno proceduto con i seguenti provvedimenti:

Sequestro amministrativo dell’ambulanza per totale mancanza di copertura assicurativa (art. 193 CdS) e contestuale sanzione pecuniaria di 860 euro.

Sequestro penale della targa clonata, utilizzata illecitamente per raggirare i controlli.

Denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria nei confronti del presidente dell’associazione e proprietario del veicolo, ritenuto responsabile dell’illecito.

Le dichiarazioni del sindaco Gaetano Paolino

Sul brillante intervento della Polizia Municipale è intervenuto in prima persona il primo cittadino di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino: