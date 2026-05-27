Cronaca

Sala Consilina, furto al cimitero: rubata una lapide e i portalampade

I malviventi hanno asportato l’intera lapide posta sulla tomba, comprensiva di fotografia del defunto, lettere commemorative, portalampade e luce votiva

Erminio Cioffi

Grave episodio al cimitero di Sala Consilina, dove ignoti hanno rubato una lapide in marmo da una tomba. A denunciare l’accaduto è stata una donna del posto che, nella mattinata del 26 maggio, recandosi presso il camposanto, ha fatto l’amara scoperta.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riportato nella denuncia, i malviventi hanno asportato l’intera lapide posta sulla tomba del padre della donna, comprensiva di fotografia del defunto, lettere commemorative, portalampade e luce votiva.

Nel corso del furto sono stati inoltre danneggiati anche l’impianto elettrico e i collegamenti della luce votiva, con fili lasciati scoperti e una situazione definita potenzialmente pericolosa. La donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina che hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini.

La donna ha riferito anche di aver chiesto informazioni ai custodi del cimitero per capire se fossero stati notati movimenti sospetti, ma al momento nessuno avrebbe visto nulla.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.