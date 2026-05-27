Sala Consilina, furto al cimitero: rubata una lapide e i portalampade

Grave episodio al cimitero di Sala Consilina, dove ignoti hanno rubato una lapide in marmo da una tomba. A denunciare l’accaduto è stata una donna del posto che, nella mattinata del 26 maggio, recandosi presso il camposanto, ha fatto l’amara scoperta.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riportato nella denuncia, i malviventi hanno asportato l’intera lapide posta sulla tomba del padre della donna, comprensiva di fotografia del defunto, lettere commemorative, portalampade e luce votiva.

Nel corso del furto sono stati inoltre danneggiati anche l’impianto elettrico e i collegamenti della luce votiva, con fili lasciati scoperti e una situazione definita potenzialmente pericolosa. La donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina che hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini.

La donna ha riferito anche di aver chiesto informazioni ai custodi del cimitero per capire se fossero stati notati movimenti sospetti, ma al momento nessuno avrebbe visto nulla.