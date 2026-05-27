Castellabate, ancora un incidente sulla Via del Mare: scontro auto-motorino, ferito un giovane

Ennesimo incidente stradale sulla Via del Mare nel territorio del comune di Castellabate. Nel primo pomeriggio di oggi, all’ingresso sud della frazione di Santa Maria si sono scontrati una vettura con alla guida una mamma in compagnia dei propri figli e un motorino. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella al suo ciclomotore

I soccorsi

Tempestivo l’intervento dell’ambulanza del Soccorso Valcalore che ha trasportato il malcapitato all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Il giovane ha riportato solo delle lievi contusioni ed è in buone condizioni di salute. Illesi gli occupanti dell’altro mezzo coinvolto.

Per tutti i rilievi del caso è giunta la Polizia Locale che dovrà constatare l’esatta dinamica del sinistro. Presente sul luogo dell’incidente anche il Soccorso Stradale Rega per la rimozione del motorino e la pulizia della carreggiata.