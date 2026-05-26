Piana del Sele

Lega, Johnny Ricca nominato nuovo commissario cittadino a Campagna

Nuova nomina per la Lega in provincia di Salerno: l’onorevole Gianpiero Zinzi affida a Johnny Ricca la guida del partito nel comune di Campagna.

Comunicato Stampa
Campagna

La Lega in provincia di Salerno consolida la propria struttura territoriale con un nuovo importante tassello. Il coordinatore regionale della Lega in Campania, l’onorevole Gianpiero Zinzi, ha formalizzato la nomina di Johnny Ricca a commissario cittadino del partito per il comune di Campagna.

La scelta, maturata in un’ottica di potenziamento dell’azione politica sul territorio salernitano, mira a dare nuovo slancio alle attività del partito di governo nella Piana del Sele, promuovendo un’interlocuzione diretta con i cittadini, le categorie produttive e le realtà locali.

Le prime parole del neo commissario Johnny Ricca

“Ringrazio l’onorevole Zinzi e tutto il gruppo dirigente per la fiducia accordatami. Accetto questa sfida con entusiasmo, consapevole della centralità di Campagna nel contesto provinciale. Il mio impegno sarà orientato all’ascolto costante dei cittadini e a costruire un percorso che ci veda protagonisti, con proposte serie e condivise, per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio”, dichiara il neo commissario di Campagna Johnny Ricca.

“Le polemiche non mi interessano, non rientrano nel mio modo di vedere la politica. Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. La serietà, la correttezza e la lealtà sono le uniche parole che conosco e che, insieme a spirito di servizio e sacrificio, associo alla parola ‘azione politica’. Il resto non mi interessa”, conclude Ricca.

La strategia della Lega nella provincia di Salerno

Con questa nomina, la Lega Salerno rafforza la propria strategia di radicamento capillare, anche in provincia, con figure di comprovata capacità amministrativa e concretezza nell’azione politica.

In questo modo il partito prepara il terreno per le prossime sfide amministrative e politiche, sicuro di dare, come ha fatto in questi anni, un contributo fondamentale al centrodestra nella regione Campania.

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