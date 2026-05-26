Lega, Johnny Ricca nominato nuovo commissario cittadino a Campagna

La Lega in provincia di Salerno consolida la propria struttura territoriale con un nuovo importante tassello. Il coordinatore regionale della Lega in Campania, l’onorevole Gianpiero Zinzi, ha formalizzato la nomina di Johnny Ricca a commissario cittadino del partito per il comune di Campagna.

La scelta, maturata in un’ottica di potenziamento dell’azione politica sul territorio salernitano, mira a dare nuovo slancio alle attività del partito di governo nella Piana del Sele, promuovendo un’interlocuzione diretta con i cittadini, le categorie produttive e le realtà locali.

“Ringrazio l’onorevole Zinzi e tutto il gruppo dirigente per la fiducia accordatami. Accetto questa sfida con entusiasmo, consapevole della centralità di Campagna nel contesto provinciale. Il mio impegno sarà orientato all’ascolto costante dei cittadini e a costruire un percorso che ci veda protagonisti, con proposte serie e condivise, per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio”, dichiara il neo commissario di Campagna Johnny Ricca.

“Le polemiche non mi interessano, non rientrano nel mio modo di vedere la politica. Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. La serietà, la correttezza e la lealtà sono le uniche parole che conosco e che, insieme a spirito di servizio e sacrificio, associo alla parola ‘azione politica’. Il resto non mi interessa”, conclude Ricca.