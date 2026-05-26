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Grande successo per il “Derby della Musica” a Capaccio Paestum: trionfano i Vocalist

Grande successo a Capaccio Paestum per la sfida calcistica organizzata da Lele Joop: vincono i vocalist

Raffaella Giaccio

Grande successo per il “Derby della Musica”, l’originale sfida calcistica che ha visto protagonisti DJ e vocalist nazionali e internazionali presso il centro “Las Vegas” di Capaccio Paestum, in località Licinella, organizzato da Raffaele Nacarlo in arte Lele Joop.

A trionfare nella prima edizione, disputata lunedì 25 maggio, è stata la squadra dei Vocalist, capace di imporsi al termine di una gara spettacolare e ricca di divertimento.

L’evento ha unito sport, musica e spettacolo, trasformando il terreno di gioco in un vero palcoscenico a cielo aperto. Ventidue protagonisti si sono sfidati in un clima di entusiasmo e sana competizione, regalando sorrisi e intrattenimento al pubblico presente.

I protagonisti in campo e in regia

A dirigere l’incontro è stato Marco Montefusco del locale “Dolcevita” di Salerno, mentre Emsi Gallo ha ricoperto il ruolo di speaker ufficiale della manifestazione, animando il pomeriggio con energia e coinvolgimento.

Queste le formazioni scese in campo:

  • VOCALIST: Petulli (25), Lelejoop (18), Cianci (7), Nico P. (10), Goldie (11), Sepe L. (24), Bruno Diego (21), Bertolini (22), Akg (9), Maietta (20), Germano (5).
  • DJ: Arena (1), Capocelli (118), Coletta (6), Don Rafaelo (79), Radano (5), Falivene (3), Macrì (4), Trimarco (14), Severino (24), Pen Pat (23), Ciro Picone (10).

Verso la seconda edizione nel segno della solidarietà

La manifestazione ha confermato il grande entusiasmo attorno a un evento capace di fondere musica, sport e spettacolo in una giornata di puro divertimento.

Intanto, gli organizzatori sono già al lavoro per la seconda edizione del “Derby della Musica”, che avrà anche uno scopo benefico: il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza, unendo così intrattenimento e solidarietà in una nuova giornata all’insegna della condivisione e dell’aiuto verso il prossimo.

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