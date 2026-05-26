Attualità

Eboli, emergenza ambientale e sicurezza in via San Miele: la protesta dei residenti per gli scarichi nel canale

Cresce la protesta degli abitanti di via San Miele: denunciati scarichi abusivi nel canale, odori nauseabondi e rischi per la salute pubblica. Chiesto l'intervento urgente delle autorità.

Antonio Elia

Cresce la preoccupazione dei residenti di via San Miele, dove da tempo si registrano gravi criticità legate alla sicurezza, alla viabilità e all’inquinamento ambientale causato da presunti scarichi nel canale che costeggia la strada. Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, starebbe mettendo a dura prova la serenità e la salute degli abitanti della zona.

Strade pericolose e liquidi maleodoranti nelle proprietà private

I cittadini denunciano condizioni delle strade considerate pericolose per l’incolumità pubblica, aggravate dalla presenza di liquidi maleodoranti che avrebbero invaso anche proprietà private. Questo è il racconto dei residenti, che evidenziano il crescente disagio vissuto quotidianamente dalle famiglie della zona.

Allarme igienico-sanitario: proliferano insetti e animali striscianti

Oltre ai danni ambientali, i residenti segnalano anche un incremento della presenza di zanzare e animali striscianti, fenomeni che alimentano timori per la salute di adulti, bambini, animali domestici e ospiti della zona. La popolazione si dice psicologicamente provata da una situazione che appare ormai del tutto insostenibile.

La richiesta dei cittadini: inoltrate nuove segnalazioni agli enti competenti

Nelle ultime ore sarebbero state inoltrate nuove segnalazioni agli enti competenti e agli organi di controllo, con la richiesta di interventi urgenti per verificare l’origine degli scarichi, mettere in sicurezza l’area e ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate. I residenti chiedono risposte rapide e concrete, auspicando che le autorità possano intervenire prima che il problema degeneri ulteriormente.

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