Eboli, emergenza ambientale e sicurezza in via San Miele: la protesta dei residenti per gli scarichi nel canale

Cresce la preoccupazione dei residenti di via San Miele, dove da tempo si registrano gravi criticità legate alla sicurezza, alla viabilità e all’inquinamento ambientale causato da presunti scarichi nel canale che costeggia la strada. Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, starebbe mettendo a dura prova la serenità e la salute degli abitanti della zona.

Strade pericolose e liquidi maleodoranti nelle proprietà private

I cittadini denunciano condizioni delle strade considerate pericolose per l’incolumità pubblica, aggravate dalla presenza di liquidi maleodoranti che avrebbero invaso anche proprietà private. Questo è il racconto dei residenti, che evidenziano il crescente disagio vissuto quotidianamente dalle famiglie della zona.

Allarme igienico-sanitario: proliferano insetti e animali striscianti

Oltre ai danni ambientali, i residenti segnalano anche un incremento della presenza di zanzare e animali striscianti, fenomeni che alimentano timori per la salute di adulti, bambini, animali domestici e ospiti della zona. La popolazione si dice psicologicamente provata da una situazione che appare ormai del tutto insostenibile.

La richiesta dei cittadini: inoltrate nuove segnalazioni agli enti competenti

Nelle ultime ore sarebbero state inoltrate nuove segnalazioni agli enti competenti e agli organi di controllo, con la richiesta di interventi urgenti per verificare l’origine degli scarichi, mettere in sicurezza l’area e ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate. I residenti chiedono risposte rapide e concrete, auspicando che le autorità possano intervenire prima che il problema degeneri ulteriormente.