Cilento

Cicerale, cresce l’attesa per “Sulle ali della fantasia”: il 26 maggio la premiazione dei giovani talenti cilentani

Tutto pronto a Cicerale per la terza edizione di "Sulle ali della fantasia". Martedì 26 maggio la premiazione degli studenti del Cilento: scopri i dettagli dell'evento

Maria Vittoria Delli Priscoli
Cicerale

Tutto pronto per la terza edizione del concorso “Sulle ali della fantasia”, la cui cerimonia di premiazione si terrà martedì 26 maggio 2026 alle ore 10:00 presso l’ex scuola elementare di Cicerale.

L’iniziativa, promossa con il supporto della Pro Loco di Cicerale e delle istituzioni locali, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio, capace di coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie in un progetto dedicato alla creatività e all’espressione artistica.

Le scuole del Cilento protagoniste a Cicerale

Protagonisti dell’evento saranno gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da numerosi comuni dell’area cilentana, tra cui Cicerale, Prignano, Torchiara, Agropoli, Perdifumo, Montecorice, Borgonuovo, Spinazzo, Cannetiello, Ogliastro, Rutino e Mattine. I partecipanti si sono cimentati in elaborati creativi che saranno premiati nel corso della mattinata.

Alla cerimonia è prevista la presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Cicerale, l’assessore alla cultura e i dirigenti scolastici, oltre a insegnanti e genitori, a conferma dell’importanza dell’iniziativa per l’intera comunità.

Un riconoscimento all’impegno e all’immaginazione dei ragazzi

“Sulle ali della fantasia” si conferma così un’occasione per valorizzare il talento dei più giovani e promuovere la collaborazione tra le scuole del territorio, offrendo uno spazio in cui idee, immaginazione e creatività possono prendere forma.

Oltre ai premi per i migliori elaborati, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, sottolineando l’importanza dell’impegno nella scrittura e della condivisione di idee. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a una mattinata che si preannuncia ricca di emozioni e soddisfazioni.

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