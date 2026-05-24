Cronaca

Paura ad Eboli al rione Pescara: fumo dalla scuola “Aldo Moro”: si indaga

Momenti di apprensione questa mattina al rione Pescara per una colonna di fumo proveniente dall'area del plesso scolastico. Accertamenti in corso sulla dinamica

Antonio Elia

Momenti di apprensione questa mattina ad Eboli, al rione Pescara, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di fumo proveniente dall’area della scuola “Aldo Moro”. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi cittadini della zona, preoccupati per quanto stava accadendo all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico.

La ricostruzione dei fatti

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, il fumo sarebbe stato notato nelle prime ore della mattinata, ma resta da verificare se si sia trattato di un principio d’incendio, di materiale bruciato accidentalmente oppure di un episodio di altra natura.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare controlli e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano, al momento, persone ferite o danni accertati.

La situazione è in fase di verifica e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a chiarire l’origine del fumo e l’esatta dinamica dell’episodio.

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