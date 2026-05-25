Educazione stradale a Caselle in Pittari: torna la patente per la bicicletta

Domani, martedì 26 maggio 2026, si rinnoverà il tradizionale appuntamento con la sicurezza e l’educazione stradale a Caselle in Pittari. L’amministrazione comunale ha infatti promosso la nona edizione del corso didattico-pratico dedicato al conseguimento della “Patente per la bicicletta”, un’iniziativa consolidata che mira a formare i giovani ciclisti del territorio.

Il programma della mattinata tra teoria e pratica

L’evento prenderà il via ufficiale alle ore 10:00 con l’apertura della sessione teorica. Ad accogliere i partecipanti sarà il sindaco, dott. Giampiero Nuzzo, per i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi formativi a cura delle autorità della Polizia di Stato, che guideranno i ragazzi nell’apprendimento delle regole fondamentali del codice della strada.

Successivamente, le attività si sposteranno all’aperto per la prova pratica, che si svolgerà nella cornice di viale Roma, all’interno dell’apposita area pedonale. In questo spazio protetto gli alunni potranno dimostrare le competenze acquisite e la destrezza alla guida del mezzo.

La consegna dei tesserini agli alunni delle quinte

I protagonisti assoluti di questa nona edizione saranno gli studenti della classe quinta della scuola elementare di Caselle in Pittari. Al termine del percorso formativo e delle relative verifiche, si terrà la cerimonia di chiusura durante la quale verranno ufficialmente consegnate le “Patenti per la bici” a tutti gli alunni che avranno completato con successo l’iniziativa.