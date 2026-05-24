Sicignano degli Alburni ha già il suo nuovo Sindaco: con una sola lista e il quorum raggiunto, Orco si conferma primo cittadino

Giacomo Orco, sindaco uscente di Sicignano degli Alburni, confermato alla guida del Comune. Il centro alburnino aveva una sola lista in corsa per le amministrative quella guidata dal sindaco uscente, Giacomo Orco, eletto per la prima volta Sindaco, a soli 27 anni.

Secondo mandato consecutivo

Raggiunto il quorum da pochi minuti, con il 42% degli elettori recatisi già alle urne, Orco si conferma primo cittadino, pronto ad amministrare il Comune per il suo secondo mandato consecutivo. Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio per verificare che la maggioranza dei voti sia valida. Ma appare una mera formalità.

Alle urne con le nonnine: i ringraziamenti di Orco

Tenerezza ed emozioni, oggi, per la foto che il giovane sindaco ha diffuso sui social per lanciare un messaggio di senso civico e amore: Orco si è recato alle urne insieme alle sue due nonnine di 95 e 96 anni: “Sono appena andato a votare insieme alle mie Nonne.

Un ringraziamento a tutto il personale impegnato nell’ufficio elettorale comunale e nei seggi elettorali. Buon Voto Sicignano!” il messaggio del primo cittadino.