Nuova strada tra Rofrano e Caselle in Pittari: approvato il Protocollo d’Intesa per la progettazione

Il Comune di Rofrano, con la deliberazione di Giunta n. 35 del 07-05-2026, ha dato il via libera formale a un importante progetto di potenziamento infrastrutturale che coinvolgerà diverse amministrazioni del territorio salernitano. L’atto sancisce l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo e i Comuni di Caselle in Pittari, Roccagloriosa e lo stesso Comune di Rofrano.

L’obiettivo primario dell’accordo è la progettazione di un’opera pubblica strategica: il collegamento viario tra il centro abitato di Rofrano e la strada intercomunale che congiunge Torre Orsaia a Caselle in Pittari. L’intervento punta a migliorare sensibilmente la mobilità interna in un’area geografica complessa, facilitando gli spostamenti tra i comuni dell’entroterra cilentano.

Dettagli amministrativi ed esecutività dell’atto

Questa procedura accelera l’iter burocratico necessario per l’avvio della fase progettuale, permettendo agli enti coinvolti di procedere speditamente verso la realizzazione dell’opera pubblica.

Un intervento che garantirebbe di facilitare i collegamenti verso i centri più a sud e la Bussentina.