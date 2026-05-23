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Marina di Camerota: al via la quinta edizione del torneo nazionale di pallavolo

Centinaia gli atleti che hanno varcato la soglia del Palazzetto dello sport per una quattro giorni dedicata allo sport

Maria Emilia Cobucci

Ha preso ufficialmente il via a Marina di Camerota il quinto Torneo Nazionale di Pallavolo. Centinaia gli atleti che hanno varcato la soglia del Palazzetto dello sport per una quattro giorni dedicata allo sport. Trentaquattro le squadre provenienti da tutta Italia e oltre 500 le atlete che si sono sfidate a viso aperto all’interno del Palazzetto.

Successo per la località costiera

Un gran successo per la località costiera di Marina di Camerota. “Io sono la punta dell’iceberg ma sotto c’è tanto altro e non sono da solo – ha dichiarato Antonio Cucciniello dirigente MCL Volley e organizzatore dell’evento – Siamo in tanti, ci sono imprenditori che ci aiutano collaborano e infatti siamo al quinto anno consecutivo, e per essere così lontani dal mondo della pallavolo, siamo riusciti a portare anche quest’anno più di 500 atleti con tutte le loro famiglie.

Riusciamo a fare anche turismo sportivo. E questo grazie a tutti: all’amministrazione, alle persone che ci stanno vicino, alle persone che ci sorridono in mezzo alla strada perché comunque è bello dare continuità. A questo aggiungiamo che è un onore per noi avere qui la selezione regionale femminile di pallavolo oltre alle squadre che vengono da tutta Italia. Possiamo dire quindi che lo sport unisce ma è anche promozione del territorio”, conclude.

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