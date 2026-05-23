Grave incidente a Centola: 60enne perde il controllo in moto: trasferito in eliambulanza

Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Centola Capoluogo nel tratto di strada che da località Fonteluna conduce alla frazione costiera di Palinuro. A rimanere coinvolto nel terribile sinistro è stato un 60enne del posto che al momento dello schianto si trovava in sella alla sua motocicletta.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, sembra che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto rovinosamente sull’asfalto. Diverse le ferite riportate dal motociclista subito soccorso dai sanitari del 118 che, capita la gravità della situazione, hanno immediatamente attivato l’elisoccorso. L’uomo infatti pare abbia riportato un violento trauma cranico.

Gli interventi

Sul posto necessario e tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Palinuro guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone per i dovuti rilievi del caso che serviranno a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tanta l’apprensione nell’intera comunità.