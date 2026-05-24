Politica

Elezioni amministrative 2026, cala l’affluenza in Italia: la Campania tiene e nel salernitano spicca Sicignano degli Alburni

Affluenza in calo in Italia per le elezioni amministrative 2026. La Campania attesta il dato al 50%, con forti oscillazioni tra i comuni della provincia di Salerno

Redazione Infocilento
Elezioni comunali

Sale al 46% l’affluenza in Italia per le elezioni amministrative 2026, registrando un calo rispetto al dato della precedente tornata elettorale. In Campania la percentuale dei votanti si attesta invece al 50%, dimostrando una tenuta maggiore rispetto alla media nazionale. Nella città capoluogo di Salerno la partecipazione si ferma a un soffio dal dato regionale, posizionandosi al 49%.

I comuni più virtuosi nel salernitano

Analizzando il dettaglio della provincia di Salerno, emergono territori in cui la partecipazione alle urne è rimasta decisamente sopra la media. Il dato più alto si registra a Sicignano degli Alburni, dove l’affluenza ha raggiunto il 67%. Performance significative si registrano anche a Lustra e Sassano, entrambi al 59%, seguiti da Postiglione al 56%, Campagna al 52% e Casal Velino con il 51% degli aventi diritto che si sono recati ai seggi.

Le percentuali più basse della tornata elettorale

In controtendenza rispetto ai comuni più attivi, nel resto del territorio salernitano si registrano percentuali di affluenza decisamente inferiori alla media nazionale e regionale. I dati più bassi appartengono a Laurito, che si ferma ad appena il 31%, e a Celle di Bulgheria, dove ha votato il 39% degli elettori. Partecipazione ridotta anche a San Giovanni a Piro (32%), Laurino (46%), Polla (47) e Pertosa (49%).

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