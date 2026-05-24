Elezioni

Elezioni Sassano: superata la soglia di affluenza del 40%, ora si attende lo scrutinio

Raggiunto il quorum del 40% dei votanti nel centro del Vallo di Diano. Per l'elezione della lista "Noi per Sassano" guidata da Nicola Pellegrino manca solo la chiusura dei seggi

Erminio Cioffi
Elezioni Comunali

A Sassano è stato raggiunto il numero minimo di votanti necessario per rendere valide le elezioni comunali in corso. Un risultato importante per il centro del Vallo di Diano, chiamato alle urne con una sola lista candidata alla guida del Comune.

Superata la soglia del 40%

La compagine “Noi per Sassano”, guidata da Nicola Pellegrino, ha dunque superato il primo ostacolo previsto dalla normativa elettorale: quello relativo all’affluenza degli elettori, che ha oltrepassato la soglia richiesta del 40%.

Si attende la chiusura dei seggi

Ora bisognerà attendere lo scrutinio delle schede, previsto dopo la chiusura dei seggi, per verificare anche il raggiungimento del 50% dei voti validi in favore della lista “Noi per Sassano”, necessari alla proclamazione del sindaco e del consiglio comunale.

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