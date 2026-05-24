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Sport: Olimpia Milano conquista il titolo Under 17 di Eccellenza ad Agropoli

Nella finalissima disputata ad Agropoli, la formazione milanese ha avuto la meglio su Dolomiti Energia Trentino

Alessandro Pippa

Dopo un percorso impeccabile iniziato dalla fase a gironi, Olimpia Milano si aggiudica il titolo italiano Under 17 di Eccellenza, chiudendo il torneo senza conoscere sconfitte.

Il match

Nella finalissima disputata ad Agropoli, la formazione milanese ha avuto la meglio su Dolomiti Energia Trentino, protagonista di una prova combattiva e rimasta in partita fino all’ultimo quarto.

Tra sport e accoglienza

Si conclude così una settimana all’insegna della grande pallacanestro giovanile, con Agropoli protagonista non solo sul parquet ma anche per l’ospitalità e l’organizzazione dell’evento, che ha saputo superare le aspettative di appassionati e addetti ai lavori.

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