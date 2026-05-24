Cilento

Omignano, scontro auto-moto lungo la Pedemontana: un ferito

L'incidente si è verificato nella serata di ieri: 34enne trasferito in ospedale a Vallo della Lucania. Non sarebbe in pericolo di vita

Chiara Esposito

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sul territorio comunale di Omignano, lungo la Pedemontana.

L’incidente

Ad entrare in collisione un’auto e una motocicletta, sulla quale viaggiava un ragazzo 34enne di origine romena. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 hanno stabilizzato il giovane e trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato.

Indagini in corso sulla dinamica del sinistro

Secondo quanto emerso, ha riportato delle ferite al viso ma non è in pericolo di vita. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

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