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Elezioni comunali, affluenza al 36% alle ore 19: il dato a Salerno e in Campania

Affluenza in calo alle elezioni comunali: in Italia si attesta al 36% alle ore 19. Tutti i dati della Campania, di Salerno capoluogo e della provincia

Redazione Infocilento

Sale al 36% l’affluenza per le elezioni comunali in Italia, un dato in calo di un punto rispetto alle precedenti consultazioni che scende al 2% per la Campania. In provincia di Salerno si sfiora il dato nazionale. Nel capoluogo alle ore 19 avevano votato il 34,92% degli aventi diritto. Il 37% a Campagna con un -4%. Hanno raggiunto il quorum per le elezioni Sicignano degli Alburni e Sassano (40%) con i sindaci già eletti anche se per la conferma bisognerà attendere lo spoglio e verificare che ci sia la maggioranza dei voti validi.

Le percentuali di affluenza negli altri comuni salernitani

Questa l’affluenza negli altri centri:

 Casal Velino 37%

 Celle di Bulgheria 29%

 Laurino 34%

 Laurito 22%

 Lustra 44%

 Pertosa 37%

 Polla 35%

 Postiglione 40%

 San Giovanni a Piro 24%

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