Elezioni comunali in provincia di Salerno, urne aperte per la scelta del sindaco

I cittadini di Salerno sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La macchina elettorale si è messa in moto per una competizione che vede otto candidati alla carica di sindaco, supportati da 21 liste e da un bacino di oltre 620 aspiranti consiglieri.

I seggi elettorali restano aperti nella giornata di oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Sarà possibile esprimere il proprio voto anche domani, lunedì 25 maggio, nella fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio subito dopo la chiusura definitiva delle urne, a partire dal pomeriggio di lunedì.

I primi candidati si recano ai seggi elettorali

La mattinata ha visto la partecipazione dei principali protagonisti di questa tornata elettorale, che si sono recati nei rispettivi seggi per esercitare il diritto di voto. De Luca, accompagnato dalla compagna Maria Maddalena Cantisani, ha espresso la propria preferenza intorno alle ore 8.45 presso la sezione della scuola Vicinanza, situata sul corso Vittorio Emanuele.

Nelle stesse ore si sono recati alle urne anche gli altri sfidanti. Alessandro Turchi, che guida la formazione Salerno Migliore, ha votato al seggio numero 6 allestito all’interno del Convitto Nazionale. Gherardo Maria Marenghi, candidato che rappresenta la coalizione di centrodestra, ha espletato le procedure di voto sempre presso l’istituto Vicinanza. Franco Massimo Lanocita, alla guida dello schieramento di sinistra, ha invece votato nella sezione numero 2 della scuola Barra. Anche Elisabetta Barone, candidata sindaco della civica “Semplice Salerno” ha votato al seggio 13 dell’istituto “Regina Margherita” piazza Malta.

I dati parziali dell’affluenza a Salerno e in provincia

I primi rilevamenti indicano un andamento differenziato sul territorio. In alcune sezioni specifiche si registrano picchi di partecipazione significativi, con percentuali che toccano il 16-17%. Di contro, i quartieri del centro cittadino mostrano un trend più debole, con affluenze parziali che non raggiungono la soglia del 10%.

Nei piccoli centri della provincia si osservano dinamiche particolari, specialmente nei comuni di Casal Velino e Sicignano dove è presente una sola lista in campo. In queste località la partecipazione ha già superato il 20%, delineando uno scenario in cui i candidati unici potrebbero sfiorare il quorum richiesto del 40% già nella serata di oggi.

Per quanto riguarda i dati complessivi rilevati alle ore 12, la media nazionale dell’affluenza si attesta al 15%. La provincia di Salerno fa registrare un dato parziale del 13%. Tra i comuni del territorio, Campagna evidenzia una partecipazione pari al 15,68%, mentre si riscontra un dato più basso a Laurino con il 9% e a Celle di Bulgheria con l’11%. Gli altri centri della provincia si collocano all’interno della media territoriale.