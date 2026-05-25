Le Città Marciane in Vaticano: Castellabate guida la delegazione dal Cardinale Parolin

Un weekend mosso dalla fede in quel di Roma. Castellabate come Comune capofila della Rete delle Città Marciane, il sodalizio che unisce i territori accomunati dalla devozione e dalla tradizione legata a San Marco Evangelista, ha fatto tappa in Vaticano per una giornata davvero speciale e suggestiva

La giornata

Una delegazione delle Città Marciane, insieme alle Città del SS. Crocifisso, è stata ricevuta in Vaticano in occasione di un importante incontro con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Qui gli è stata conferita una pergamena di riconoscimento da parte delle due Associazioni per il suo costante impegno diplomatico e spirituale quale costruttore di ponti, promotore del dialogo tra le Nazioni e della cooperazione tra le Religioni.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Segretario Generale delle due Associazioni, Giuseppe Semeraro, e ha visto la partecipazione di circa 58 rappresentanti istituzionali tra sindaci, amministratori e ambasciatori delle due reti associative provenienti da diverse realtà italiane.

Particolarmente significativa la presenza di Castellabate con il Sindaco e presidente della Rete Marco Rizzo, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per un appuntamento così sentito:

“In un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali, questo riconoscimento assume un significato ancora più profondo: un messaggio di speranza affinché prevalgano pace, fraternità e dialogo tra i popoli, nel solco di quella “pace disarmata e disarmante” richiamata quotidianamente da Papa Leone XIV. Castellabate e la Rete delle Città Marciane continuano a promuovere valori di unione, identità e cooperazione tra i territori”.

La giornata romana è poi proseguita anche in Campidoglio, dove la delegazione è stata accolta nella Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio dall’assessore dottor Riccardo Corbucci, in rappresentanza del Sindaco di Roma Capitale.