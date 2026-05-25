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Le Città Marciane in Vaticano: Castellabate guida la delegazione dal Cardinale Parolin

Castellabate capofila della Rete delle Città Marciane in Vaticano. Incontro con il Cardinale Parolin e tappa in Campidoglio. Ecco il racconto della giornata.

Manuel Chiariello

Un weekend mosso dalla fede in quel di Roma. Castellabate come Comune capofila della Rete delle Città Marciane, il sodalizio che unisce i territori accomunati dalla devozione e dalla tradizione legata a San Marco Evangelista, ha fatto tappa in Vaticano per una giornata davvero speciale e suggestiva

La giornata

Una delegazione delle Città Marciane, insieme alle Città del SS. Crocifisso, è stata ricevuta in Vaticano in occasione di un importante incontro con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Qui gli è stata conferita una pergamena di riconoscimento da parte delle due Associazioni per il suo costante impegno diplomatico e spirituale quale costruttore di ponti, promotore del dialogo tra le Nazioni e della cooperazione tra le Religioni.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Segretario Generale delle due Associazioni, Giuseppe Semeraro, e ha visto la partecipazione di circa 58 rappresentanti istituzionali tra sindaci, amministratori e ambasciatori delle due reti associative provenienti da diverse realtà italiane.

Particolarmente significativa la presenza di Castellabate con il Sindaco e presidente della Rete Marco Rizzo, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per un appuntamento così sentito:

“In un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali, questo riconoscimento assume un significato ancora più profondo: un messaggio di speranza affinché prevalgano pace, fraternità e dialogo tra i popoli, nel solco di quella “pace disarmata e disarmante” richiamata quotidianamente da Papa Leone XIV. Castellabate e la Rete delle Città Marciane continuano a promuovere valori di unione, identità e cooperazione tra i territori”.

La giornata romana è poi proseguita anche in Campidoglio, dove la delegazione è stata accolta nella Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio dall’assessore dottor Riccardo Corbucci, in rappresentanza del Sindaco di Roma Capitale.

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