Google introduce le “Fonti preferite”: ecco come personalizzare i risultati e seguire l’informazione di InfoCilento.it

Google introduce una svolta significativa nella personalizzazione dell’esperienza informativa digitale con il debutto di “Fonti preferite”. Si tratta di una nuova funzionalità progettata per consentire agli utenti di selezionare manualmente i siti web da visualizzare con maggiore frequenza all’interno dei risultati di ricerca. L’aggiornamento mira a ottimizzare la selezione dei contenuti, offrendo una soluzione immediata per chi desidera seguire testate specifiche e selezionare alla radice l’affidabilità delle notizie, in particolare in contesti verticali come l’informazione dedicata alla provincia di Salerno
Per attivare questa preferenza è sufficiente accedere alla sezione specifica delle impostazioni di Google tramite il collegamento diretto e spuntare la casella di conferma per l’indirizzo web prescelto, come InfoCilento.it
Come cambia la visualizzazione delle notizie
L’attivazione del servizio incide direttamente sull’algoritmo di distribuzione dei contenuti nella pagina dei risultati. Google assegnerà una priorità corsia alle testate indicate dall’utente, che compariranno con una frequenza più alta all’interno della sezione dedicata alle notizie principali.
Inoltre, l’aggiornamento introduce una sezione inedita denominata “Dalle tue fonti”, dove si concentreranno gli aggiornamenti dei portali selezionati. L’ecosistema di Google non diventerà comunque esclusivo, poiché il motore di ricerca continuerà a garantire una panoramica completa e pluralista includendo anche gli articoli provenienti da altre testate giornalistiche.
Un’esperienza di lettura su misura
La logica alla base del nuovo strumento punta a restituire controllo ai lettori nella gestione del proprio flusso informativo quotidiano. La possibilità di configurare i siti di riferimento permette di costruire un’esperienza di lettura personalizzata, assicurando una presenza costante delle notizie ritenute più rilevanti e riducendo la visibilità delle fonti non desiderate o meno autorevoli.
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